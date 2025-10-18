Babnet   Latest update 13:45 Tunis

كأس السوبر الإفريقي - نهضة بركان على أتم الاستعداد لتحقيق اللقب (المدرب معين الشعباني)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f37f104d0b63.91902630_pkqlhogminjfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 12:49 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أكد مدرب نهضة بركان، التونسي معين الشعباني، أن فريقه على أتم الجاهزية لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم عندما يواجه اليوم السبت بملعب القاهرة نادي بيراميدز المصري، مشيراً إلى أن الفريق يملك ما يكفي من الخبرة والتجربة لتحقيق اللقب.

وقال معين الشعباني أمس الجمعة خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة:

"فريقنا يعاني من بعض الغيابات، لكن نملك ثقتنا الكاملة في كل اللاعبين الموجودين، والجميع مُستعد لتقديم مباراة كبيرة في مقام نادي نهضة بركان".


وأضاف أن مباراة كأس السوبر الإفريقي "لا تُقام على ملعب مُحايد، بل على ملعب نادي بيراميدز بطل إفريقيا"، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية، مؤكداً في المقابل:
"رغم كل هذا نحن جاهزون وسنكافح لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا".

وشدد مدرب نهضة بركان على قوة وصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام بيراميدز المصري، لافتاً إلى أن:
"هذه المباراة تُجرى بين بطلي القارة، وأي لاعب أو مدرب يكون فخوراً وسعيداً بخوضها. كأس السوبر الإفريقي بطولة مُميزة تعني الكثير لكل من يشارك فيها".

وأوضح الشعباني أن بيراميدز فريق قوي، وقد حقق إنجازاً كبيراً بعد التتويج بلقب بطل القارات الثلاث، مشيراً إلى أنه "بطل نصف العالم"، لكنه أكد أن نهضة بركان فريق مُتمرّس في المنافسات الإفريقية ويعرف كيفية التعامل مع مثل هذه المباريات.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود إسماعيل، بمساعدة مواطنه محمد عبدالله كمساعد أول، والكيني جيلبرت شيرويه مساعداً ثانياً، فيما سيكون الموريتاني عبدالعزيز بوه حكماً رابعاً.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316859


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    