كأس السوبر الإفريقي - نهضة بركان على أتم الاستعداد لتحقيق اللقب (المدرب معين الشعباني)

أكد مدرب نهضة بركان، التونسي معين الشعباني، أن فريقه على أتم الجاهزية لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم عندما يواجه اليوم السبت بملعب القاهرة نادي بيراميدز المصري، مشيراً إلى أن الفريق يملك ما يكفي من الخبرة والتجربة لتحقيق اللقب.



وقال معين الشعباني أمس الجمعة خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة:





"فريقنا يعاني من بعض الغيابات، لكن نملك ثقتنا الكاملة في كل اللاعبين الموجودين، والجميع مُستعد لتقديم مباراة كبيرة في مقام نادي نهضة بركان".



وأضاف أن مباراة كأس السوبر الإفريقي "لا تُقام على ملعب مُحايد، بل على ملعب نادي بيراميدز بطل إفريقيا"، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية، مؤكداً في المقابل:

"رغم كل هذا نحن جاهزون وسنكافح لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا".

وشدد مدرب نهضة بركان على قوة وصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام بيراميدز المصري، لافتاً إلى أن:

"هذه المباراة تُجرى بين بطلي القارة، وأي لاعب أو مدرب يكون فخوراً وسعيداً بخوضها. كأس السوبر الإفريقي بطولة مُميزة تعني الكثير لكل من يشارك فيها".

وأوضح الشعباني أن بيراميدز فريق قوي، وقد حقق إنجازاً كبيراً بعد التتويج بلقب بطل القارات الثلاث، مشيراً إلى أنه "بطل نصف العالم"، لكنه أكد أن نهضة بركان فريق مُتمرّس في المنافسات الإفريقية ويعرف كيفية التعامل مع مثل هذه المباريات.



وسيدير اللقاء طاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود إسماعيل، بمساعدة مواطنه محمد عبدالله كمساعد أول، والكيني جيلبرت شيرويه مساعداً ثانياً، فيما سيكون الموريتاني عبدالعزيز بوه حكماً رابعاً.