تظاهرة الأيام الثقافية بالعمران في دورتها السادسة من 30 اكتوبر الحالي الى 2 نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f347a9be79d4.10983902_hilokegfmnpjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025
      
تنظم دار الثقافة ابن زيدون بالعمران (ولاية تونس) تظاهرة الأيام الثقافية في دورتها السادسة من 30 اكتوبر الحالي الى 2 نوفمبر القادم تحت شعار "في وعيك ...سلامتك"
وتفتتح التظاهرة بحملة نظافة لمحيط دار الثقافة ابن زيدون بالتعاون مع جمعية "بيئتنا"، بالاضافة الى تعليق جدارية تحسيسية توعوية بأهمية الحفاظ على بيئة سليمة
كما تؤثث البرمجة ورشة في الرسكلة ،وعرض مسرحي بيداغوجي للتحسيس بأهمية السلامة المرورية بعنوان "وحش الطريق"،لتختتم هذه الايام بتنظيم فعالية "شيختنا فن" بالتعاون مع دار الثقافة باب العسل ،حيث سيتم تنظيم ورشات حية في صناعة المحتوى حول دور الوسائط الرقمية في التصدي للإدمان صلب الاحياء الشعبية بباب العسل والجبل الاحمر، فضلا عن برمجة دورة تدريبية حول المهارات الحياتية لتعزيز قدرات الذّات وبناء شخصية قوية قادرة على حماية نفسها من السلوكات الخطيرة ،وورشة في المسرح التفاعلي تحت عنوان "التصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر "الادمان"

وسيتم التركيز خلال الأيام الثقافية بالعمران على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية، وعلى الوعي بأهمية السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات،بالاضافة الى التصدي للإدمان عن طريق الفن كأداة لبناء المجتمعات السليمة



