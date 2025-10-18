جلسة ببلدية مدنين حول مشروع احياء المركز العمراني القديم لمدينة مدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>

احتضنت بلدية مدنين، ظهر يوم أمس، جلسة عمل خصصت لعرض نتائج البحث الميداني حول مشروع إحياء المركز العمراني القديم بمدينة مدنين، قدمها مكتب الدراسات المكلف بإعداد المشروع، وذلك في إطار الاستشارة المتعلقة بإعداد مخطط التصرف البيئي والاجتماعي للمشروع.



وشارك في الجلسة عدد من مكونات المجتمع المدني وأعضاء المجالس المحلية.









وأوضح مكتب الدراسات أن المشروع يوجد حاليا في مرحلته الأولية، بعد استكمال المرحلة التشخيصية، ليتم المرور إلى إعداد الأمثلة الهندسية ومخططات التصور وتحديد كيفية التدخل.



ويهدف هذا المشروع إلى إحياء النسيج العمراني القديم وإضفاء روح جديدة على المدينة من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الفضاءات العمومية وتثمين التراث الثقافي والمعماري، بما من شأنه أن ينعش الحركة الاقتصادية والسياحية داخل المدينة القديمة.



ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية تشمل إحياء المركز العمراني القديم لمدينة مدنين وإحداث مسلك سياحي خاص بالمترجلين وتهيئة الساحات العامة والأنهج والتنوير العمومي بالاضافة الى إنشاء بعض المرافق مثل مكتب توجيه وإرشاد، وترميم القصور والمعالم التاريخية. وأوضح مكتب الدراسات أن المشروع يوجد حاليا في مرحلته الأولية، بعد استكمال المرحلة التشخيصية، ليتم المرور إلى إعداد الأمثلة الهندسية ومخططات التصور وتحديد كيفية التدخل.ويهدف هذا المشروع إلى إحياء النسيج العمراني القديم وإضفاء روح جديدة على المدينة من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الفضاءات العمومية وتثمين التراث الثقافي والمعماري، بما من شأنه أن ينعش الحركة الاقتصادية والسياحية داخل المدينة القديمة.ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية تشمل إحياء المركز العمراني القديم لمدينة مدنين وإحداث مسلك سياحي خاص بالمترجلين وتهيئة الساحات العامة والأنهج والتنوير العمومي بالاضافة الى إنشاء بعض المرافق مثل مكتب توجيه وإرشاد، وترميم القصور والمعالم التاريخية.