Babnet   Latest update 13:45 Tunis

جلسة ببلدية مدنين حول مشروع احياء المركز العمراني القديم لمدينة مدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 13:45 قراءة: 0 د, 44 ث
      
احتضنت بلدية مدنين، ظهر يوم أمس، جلسة عمل خصصت لعرض نتائج البحث الميداني حول مشروع إحياء المركز العمراني القديم بمدينة مدنين، قدمها مكتب الدراسات المكلف بإعداد المشروع، وذلك في إطار الاستشارة المتعلقة بإعداد مخطط التصرف البيئي والاجتماعي للمشروع.

وشارك في الجلسة عدد من مكونات المجتمع المدني وأعضاء المجالس المحلية.



وأوضح مكتب الدراسات أن المشروع يوجد حاليا في مرحلته الأولية، بعد استكمال المرحلة التشخيصية، ليتم المرور إلى إعداد الأمثلة الهندسية ومخططات التصور وتحديد كيفية التدخل.

ويهدف هذا المشروع إلى إحياء النسيج العمراني القديم وإضفاء روح جديدة على المدينة من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الفضاءات العمومية وتثمين التراث الثقافي والمعماري، بما من شأنه أن ينعش الحركة الاقتصادية والسياحية داخل المدينة القديمة.

ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية تشمل إحياء المركز العمراني القديم لمدينة مدنين وإحداث مسلك سياحي خاص بالمترجلين وتهيئة الساحات العامة والأنهج والتنوير العمومي بالاضافة الى إنشاء بعض المرافق مثل مكتب توجيه وإرشاد، وترميم القصور والمعالم التاريخية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316840


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
23°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    