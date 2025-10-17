Babnet   Latest update 20:16 Tunis

المرصد التونسي للاقتصاد ينظم ملتقى دوليا يومي 23 و24 اكتوبر 2025 حول التعاون الضريبي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f29114985704.76575980_ihmkoqjngeplf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 19:54
      
ينظّم المرصد التونسي للاقتصاد، بالشراكة مع مخبر العلوم الدستورية والادارية والمالية، التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس (جامعة تونس المنار)، ملتقى دوليا يومي 23 و24 أكتوبر 2025 بتونس، بعنوان "التعاون الضريبي الدولي في ضوء النظام الضريبي الدولي الجديد".

وستجمع هذا الندوة أكاديميين وباحثين وخبراء في المجال وممثلين عن المجتمع المدني من أجل تحليل ملامح وآفاق إصلاحات النظام الضريبي الدولي، وفق ما ورد على موقع المرصد التونسي للاقتصاد، الذي بين انه بالنسبة لبلدان مثل تونس ودول شمال أفريقيا، التي تواجه ضرورة زيادة تعبئة الإيرادات الضريبية في سياق العجز المالي والديون، فان الالتزام بالديناميكية الدولية التي يشهدها هذا المجال، يبدو أمراً بالغ الأهمية.



وافاد المرصد ان التعاون الضريبي الدولي أصبح اليوم مجال تفكير وعمل ذي أولوية، بسبب التغيرات العميقة في الاقتصاد العالمي ومحدودية المبادئ الضريبية التقليدية في مواجهة التحديات المعاصرة. واضاف ان العولمة ورقمنة الاقتصاد وتكثيف المنافسة الضريبية بين الدول، كلها عوامل ادت إلى إضعاف النظم الضريبية الوطنية، مما أفضى إلى خسائر كبيرة في الموارد واثر سلبا على قدرة الدول على تمويل الخدمات العمومية الأساسية.
