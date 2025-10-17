Babnet   Latest update 20:16 Tunis

بورصة تونس تقفل معاملات الجمعة على منحى ايجابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 19:53
      
أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" حصّة، الجمعة، على منحى ايجابي، ليرتفع بنسبة 0،1 بالمائة، ويدرك النقطة 12341.

وناهزت المعاملات خلال الحصّة 8،8 مليون دينار، بفضل تبادل كتلتين لسهم التجاري بنك بقيمة 2،7 مليون دينار، وسهم شركة صنع المشروبات بتونس بما يناهز 2،6 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية المالية".




وتصدّر سهم سلكوم، قائمة الارتفاعات، وتطوّر سعره، بنسبة 4،3 بالمائة، وأقفل عند مستوى 1،960 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.


وتموقع سهم البطارية التونسية أسد في خانة الأسهم الأثر ربحا، خلال الحصة، ليرتفع بنسبة 4،2 بالمائة، وينهى عند مستوى 2،250 دينار مراكما مبادلات بقيمة 55 ألف دينار.


في المقابل، فقد سهم شركة وحدة تصنيع الادوية "مخابر يونماد" 1،9 بالمائة من قيمته، خلال الحصّة. وبلغ سعره عند الإقفال مستوى 8،090 دينار، وليجذب مبادلات بقيمة 138 الف دينار.


وسطع نجم شركة صنع المشروبات بتونس ، خلال الحصّة، واستأثرب 3،2 مليون دينار، وأقفل السهم عند مستوى 12،500 دينار بعد تراجعه، بنسبة 1،6 بالمائة.


الجمعة 17 أوكتوبر 2025
Indicateurs
