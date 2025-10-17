الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: عقوبات مالية ضد عدد من الاندية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ftf2016.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الهيئة المكلفة بالاشراف على تسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة تسليط خطية مالية على الترجي الرياضي قدرها 10 الاف دينار من اجل العود للمرة الثالثة في رمي القوارير والمقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال مباراة النجم الساحلي لحساب الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.



كما تم تسليط نفس العقوبة على شبيبة القيروان للسبب ذاته خلال مباراتها امام النادي الصفاقسي.









ومن جهة اخرى، فرضت الرابطة غرامة مالية قدرها 7500 دينار ضد الاولمبي الباجي من اجل العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات بجميع انواعها على ارضية الميدان في مباراته امام مستقبل المرسى.



وفي المقابل، تم تغريم الاتحاد المنستيري بخطية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات بجميع انواعها على ارضية الميدان من قبل جماهيره في مباراة شبيبة العمران.