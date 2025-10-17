الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025 عن «ديان بيان فو»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f28a817f33a9.41603915_flnmpiqjghkeo.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الكاتب التونسي عمر الجملي بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة لعام 2025، عن روايته «ديان بيان فو: تاريخ من أهملهم التاريخ»، وذلك في فئة الرواية التاريخية غير المنشورة. جاء الإعلان خلال الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا في الدوحة، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين العرب.



وشهدت الجائزة تتويج عدد من المبدعين العرب في مختلف الفئات، حيث فاز في فئة الروايات العربية المنشورة كلٌّ من: الروائي اليمني حميد الرقيمي عن روايته «عمى الذاكرة»، والروائية الفلسطينية رولا خالد محمد غانم عن روايتها «تنهيدة حرية»، والروائي الفلسطيني محمد جبعيتي عن روايته «الطاهي الذي التهم قلبه». وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.









أما في فئة الروايات غير المنشورة، فقد فاز كلٌّ من المصري أحمد صابر حسين عن روايته «يافي»، والعراقي سعد محمد عن روايته «ظل الدائرة»، والفلسطينية مريم قوش عن روايتها «حلم على هدب الجليل»، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار مع طباعة الأعمال وترجمتها.

وفي فئة الدراسات النقدية، فاز كلٌّ من الدكتور سامي محمد أمين أحمد القضاة (من الأردن) عن دراسته «التقنيات السردية لرواية ما بعد الحداثة (الرواية الخليجية نموذجاً)»، والدكتور عبد الرزاق المصباحي (من المغرب) عن دراسته «الردّ بالرواية: دراسة في استراتيجيات السرد الثقافي»، والدكتور محمد مشرف خضر (من مصر) عن دراسته «استراتيجيات السرد في الرواية العربية: جدلية الجمالي والثقافي في روايات ما بعد الربيع العربي».

وفي فئة رواية الفتيان، توّجت الجائزة السوري ربيع فريد مرشد عن روايته «جيمة وجوما في عواصمنا المعلومة»، والجزائرية سميرة بن عيسى عن روايتها «سيفار»، والمغربية نعيمة فنو عن روايتها «أجنحة من خشب». وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار. كما فازت الكاتبة القطرية هدى النعيمي في فئة الرواية القطرية المنشورة عن روايتها «زعفرانة».