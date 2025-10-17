وزير الفلاحة: الكميات المنتجة من البذور الممتازة خلال الموسم الحالي تعد قياسية وضعف الكمية المسجلة خلال الموسم الفارط

اكد وزير الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الجمعة، ان الكمية المنتجة من البذور الممتازة خلال الموسم الحالي تعد قياسية وهي ضعف الكمية المسجلة خلال الموسم الفارط.







وافاد بن الشيخ، في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للاقاليم والجهات، خلال جلسة عامة حوارية، بالمجلس، انه وقع اصدار اذون تزويد 351 الف قنطار من البذور الممتازة، ووضع 225 الف قنطارمنها على ذمة الجهات، مشيرا الى ان العملية لازالت متواصلة.وفي رده على تساؤل حول ملف الاسمدة، لفت الوزير، الى ان بداية الموسم الحالي قد شهدت تاخرا نسبيا في وضع الاسمدة في الجهات و قد وقع تدارك ذلك، مؤكدا تواصل عملية التزويد خلال الفترة المقبلة بالكميات المطلوبة.ودعا الفلاحين في هذا الصدد، الى اعلام الجهات المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص تسجيل اي تلاعب بالاسعار، ليتم التدخل في الابان حسب الصيغ القانونية.وشدد بن الشيخ، على ان اولوية التزويد بالاسمدة تعطى لمراكز تجميع الحبوب والشركات التعاونية الناشطة في المجال.وفي رده على تساؤل بخصوص استراتيجية الوزارة بالنسبة لزيت الزيتون، قال وزير الفلاحة" نحن نترقب خلال الموسم الحالي صابة جيدة من زيت الزيتون تم التحضير لها منذ شهر ماي 2025".وعقدت الوزارة، بحسب بن الشيخ،في اطار الاعداد الجيد للموسم القادم لزيت الزيتون، عديد الاجتماعات مع كل الوزارات والهياكل المتدخلة في القطاع، الى جانب العمل على صيانة وتحسين البنية التحتية للتخزين لدى الديوان الوطني للزيت لتمكين الفلاحين والمنتجين من خزن منتوجهم.كما اكد في ذات السياق، ان الوزارة قامت بتيسير التمويل لكافة المتدخلين خاصة المنتجين وصغار الفلاحين مضيفا انه تم في الغرض امضاء منشور مع البنك التونسي للتضامن لاسناد قروض بشروط ميسرة وبملغ جملي قدره 40 مليون دينار.كما تولى البنك المركزي، وفق المسؤول، دعوة البنوك لتيسير عمليات التمويل لكافة حلقات منظومة زيت الزيتون من الانتاج الى الترويج، فضلا عن مواصلة التشجيع على الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون باسعار مناسبة وكذلك التصدير باتجاه اسواق جديدة وواعدة وتثمين زيت الزيتون البيولوجي والمعلب الذي سجل زيادة في التصدير الى جانب تثمين الكميات الزائدة من المرجين.وفي ما يتعلق بحصص الجهات من الاعلاف المدعمة ومطالبة الجهات بالترفيع فيها، اكد الوزير خضوعها لكراس شروط وترخيص من قبل اللجان الجهوية تحت اشراف الولاة نافيا وجود اشكال بخصوص الشعير العلفي مشددا على تلبية كافة مطالب الجهات في الحصول عليه وفي المقابل تعد كمية توزيع مادة السداري محدودة جدا.وفي رده على تساؤل حول برنامج مكافحة الوزارة للحشرة القرمزية، بين بن الشيخ ان الوزارة تعمل على غراسة التين الشوكي المقاوم لهذه الحشرة ورصد التمويلات اللازمة لمنطقة زلفان من معتمدية تالة التابعة لولاية القصرين لقلع وردم ومداواة اكثر من 60 كلم وتقليم اكثر من 1900 هكتارمن التين، اضافة الى نثر اكثر من 27 الف دعسوقة مفترسة.