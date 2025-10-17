Babnet   Latest update 20:16 Tunis

بحث التعاون التونسي المصري في مجال التكوين المهني والتشغيل، محور لقاء وزير التشغيل بنظيره المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f289c77ac145.67953349_fnqekmjpigolh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 20:12 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شكّل لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أمس الخميس، بوزير العمل المصري، محمد جبران، مناسبة لبحث مجالات التعاون والشراكة التونسية المصرية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل.
 
وأكد شوّد، في هذا اللقاء الملتئم بدولة قطر بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 15 و16 أكتوبر 2025، استعداد الوزارة الى مزيد التعاون مع نظيرتها المصرية وخاصة بعد إمضاء مذكرة التفاهم المشتركة في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بين الحكومتين خلال شهر سبتمبر 2025.

 

وتولى رياض شوّد بالمناسبة، تقديم ملامح التوجهات الاستراتيجية للحكومة التونسية في مجال التشغيل والتكوين والتدريب المهني وريادة الاعمال والمبادرات الجماعية، حسب بلاغ لوزارة التشغيل.
 
ومن جانبه أعرب وزير العمل المصري عن بالغ تقديره للتجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وريادة الاعمال والمبادرات الجماعية.
 
واتفق الطرفان على مزيد العمل على دفع التعاون الثنائي من خلال تفعيل توصيات اللّجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتسريع في بلورة الصيغة النهائية المشتركة للبرنامج التنفيذي بين الوزارتين في مجال التشغيل لسنتي 2026-2027.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316822


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet26°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
23°-20
22°-20
27°-18
28°-19
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    