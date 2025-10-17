بحث التعاون التونسي المصري في مجال التكوين المهني والتشغيل، محور لقاء وزير التشغيل بنظيره المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f289c77ac145.67953349_fnqekmjpigolh.jpg width=100 align=left border=0>

شكّل لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أمس الخميس، بوزير العمل المصري، محمد جبران، مناسبة لبحث مجالات التعاون والشراكة التونسية المصرية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل.



وأكد شوّد، في هذا اللقاء الملتئم بدولة قطر بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 15 و16 أكتوبر 2025، استعداد الوزارة الى مزيد التعاون مع نظيرتها المصرية وخاصة بعد إمضاء مذكرة التفاهم المشتركة في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بين الحكومتين خلال شهر سبتمبر 2025.









وتولى رياض شوّد بالمناسبة، تقديم ملامح التوجهات الاستراتيجية للحكومة التونسية في مجال التشغيل والتكوين والتدريب المهني وريادة الاعمال والمبادرات الجماعية، حسب بلاغ لوزارة التشغيل.



ومن جانبه أعرب وزير العمل المصري عن بالغ تقديره للتجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وريادة الاعمال والمبادرات الجماعية.



واتفق الطرفان على مزيد العمل على دفع التعاون الثنائي من خلال تفعيل توصيات اللّجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتسريع في بلورة الصيغة النهائية المشتركة للبرنامج التنفيذي بين الوزارتين في مجال التشغيل لسنتي 2026-2027.