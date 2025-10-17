Babnet   Latest update 19:18 Tunis

تونس تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2815c62b491.26098866_hioefjqpgklmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025
      
أحرزت تونس اليوم الجمعة ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو الجارية في الصين من 14 الى 20 أكتوبر.
وجاءت الفضية العالمية للمشاركة التونسية عن طريق اللاعب رافد المبروك.
يذكر أنّ تونس تشارك في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو بـ 4 رياضيين من الجنسين هم: رافد المبروك و ياسين القادري و ألاء الصغير و زينب المناعي.


