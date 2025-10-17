تونس تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2815c62b491.26098866_hioefjqpgklmn.jpg width=100 align=left border=0>

أحرزت تونس اليوم الجمعة ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو الجارية في الصين من 14 الى 20 أكتوبر.

وجاءت الفضية العالمية للمشاركة التونسية عن طريق اللاعب رافد المبروك.

يذكر أنّ تونس تشارك في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو بـ 4 رياضيين من الجنسين هم: رافد المبروك و ياسين القادري و ألاء الصغير و زينب المناعي.