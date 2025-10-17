Babnet   Latest update 19:18 Tunis

أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f280dd720340.26315686_kiqnlpeghfjom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 18:45 قراءة: 1 د, 14 ث
      
انتخب أستاذ طب الأعصاب التونسي، رياض قويدر نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب لولاية مدتها أربع سنوات بداية من جانفي 2026.
 
ويشغل رياض قويدر مناصب هامة في مجال طب الأعصاب، فهو رئيس قسم طب الأعصاب ورئيس مركز التصلّب اللويحي ومرض الزهايمر بمستشفى الرازي ورئيس هيئة اختصاص طب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب في تونس وهو أيضا عضو منتخب في الأكاديمية الفرنسية للطب.

 

وجرى انتخاب الأستاذ في طب الأعصاب قويدر، وهو خريج كلية الطب بتونس، خلال المؤتمر العالمي لطب الاعصاب المنعقد من 12 الى 15 أكتوبر الجاري في سيول (كوريا الجنوبية)، حسب المنصة الاخبارية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
 
وقد استقبل سفير تونس بسيول، قيس الدرّاجي، يوم الثلاثاء الماضي، رياض قويدر، مرفوقًا بثلة من الأطباء التونسيين المشاركين في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، لتهنئته على انتخابه نائبًا أول لرئيس الاتحاد العالمي، في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لطب الأعصاب وللكفاءات التونسية.
 
واعتبرت جامعة تونس المنار في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع "فايسبوك" لتهنئة الأستاذ قويدر بمناسبة انتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد العالمي لطب الاعصاب أن هذا التميز يُجسّد اعترافًا دوليًا بالكفاءات التونسية وبالمكانة المتميّزة التي تحتلّها جامعة تونس المنار في المشهد العلمي والطبي العالمي.
 
وأضافت إنه بهذا التتويج يكون الدكتور قويدر أوّل من تولّى هذا المنصب الرفيع من العالم العربي والقارة الافريقية.
يذكر وأن الاتحاد العالمي لطب الأعصاب قد تأسس سنة 1957 في بروكسيل (بلجيكا)، ويضم أكثر من 120 جمعية وطنية من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى النهوض بجودة طب الأعصاب وصحة الدماغ عالميًا، عبر التعليم والتدريب والتعاون العلمي وتعزيز القدرات في المناطق الأقل حظًا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316816


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
23°-20
24°-19
27°-17
29°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    