قابس: المجلس الجهوي لعمادة الأطباء يعبّر عن استعداده الكامل للتعاون من أجل تحسين الوضع البيئي وضمان سلامة المواطنين

Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 16:29
      
عبّر المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بقابس، في  بيان أصدره اليوم الجمعة، عن "استعداده الكامل للتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة في كل ما من شأنه تحسين الوضع البيئي في قابس وضمان سلامة المواطنين".
ودعا المجلس، في بيانه، إلى "التدخّل العاجل من أجل الحدّ من مصادر التلوّث، وتقييم الأضرار الصحية والبيئية، ووضع خطة واضحة لحماية الجهة من الأخطار المتزايدة".
 كما عبّر عن انشغاله "من حالات الاختناق والصعوبات التنفسية المتكرّرة في صفوف المواطنين جراء الانبعاثات المتصاعدة من المجمع الكيميائي التونسي ومحيطه الصناعي، والتي تجاوزت امكانيات أكبر المؤسسات الصحية بقابس، بما يستوجب حلولا لضمان الحق في العيش في وسط بيئي وصحي سليم".


الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
