Babnet   Latest update 15:42 Tunis

دار الثقافة عين زغوان تكرم الفنان الراحل حسن الدهماني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b8859a5693934.28816159_ekljpfnohmigq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 15:40 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تحت عنوان "فنان في الذاكرة" تحتفي دار الثقافة المنصف السويسي بعين زغوان (الضاحية الشمالية للعاصمة) بالفنان الراحل حسن الدهماني وذلك أيام 24 و25 و26 أكتوبر الحالي.
هذه التظاهرة هي عنوان الدورة الأولى التي تنظمها دار الثقافة ضمن برنامج "أكتوبر الموسيقي"، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس.
ويكون الافتتاح يوم 24 أكتوبر على الساعة 14 بعرض تنشيطي للأطفال (لشركة كاريزما للإنتاج) وورشة تنكر مسرحي الى جانب ورشات فنية في الرسم والفسيفساء و"البريكولاج" في دار الثقافة وفي المؤسسات التربوية المحيطة بها إيذانا ببداية الموسم الثقافي الجديد وللتعريف بنوادي الاختصاص بالمؤسسة.

وسيكون رواد دار الثقافة في اليوم الموالي (25 أكتوبر) على موعد مع ورشة موسيقى (عزف وغناء) من تأطير العازف المحترف صابر المحواشي (س 15) قبل افتتاح معرض صور للفنان الراحل حسن الدهماني على الساعة الخامسة مساء، وعرض شريط وثائقي قصير عن حياته، يليه عرض فني طربي للفنان محمد بن صالح.

وسيقع كذلك تكريم روح الفقيدة محرزية بن عمار (أحد إطارات دار الثقافة)، وتكريم عائلة الفنان الراحل حسن الدهماني، قبل أن تختتم الفعاليات يوم 26 أكتوبر بحفل فني يحييه الفنان شريف علوي بداية من الخامسة مساء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316803


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-20
24°-19
27°-17
29°-20
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    