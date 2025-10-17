دار الثقافة عين زغوان تكرم الفنان الراحل حسن الدهماني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b8859a5693934.28816159_ekljpfnohmigq.jpg width=100 align=left border=0>

تحت عنوان "فنان في الذاكرة" تحتفي دار الثقافة المنصف السويسي بعين زغوان (الضاحية الشمالية للعاصمة) بالفنان الراحل حسن الدهماني وذلك أيام 24 و25 و26 أكتوبر الحالي.

هذه التظاهرة هي عنوان الدورة الأولى التي تنظمها دار الثقافة ضمن برنامج "أكتوبر الموسيقي"، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس.

ويكون الافتتاح يوم 24 أكتوبر على الساعة 14 بعرض تنشيطي للأطفال (لشركة كاريزما للإنتاج) وورشة تنكر مسرحي الى جانب ورشات فنية في الرسم والفسيفساء و"البريكولاج" في دار الثقافة وفي المؤسسات التربوية المحيطة بها إيذانا ببداية الموسم الثقافي الجديد وللتعريف بنوادي الاختصاص بالمؤسسة.





وسيكون رواد دار الثقافة في اليوم الموالي (25 أكتوبر) على موعد مع ورشة موسيقى (عزف وغناء) من تأطير العازف المحترف صابر المحواشي (س 15) قبل افتتاح معرض صور للفنان الراحل حسن الدهماني على الساعة الخامسة مساء، وعرض شريط وثائقي قصير عن حياته، يليه عرض فني طربي للفنان محمد بن صالح.



وسيقع كذلك تكريم روح الفقيدة محرزية بن عمار (أحد إطارات دار الثقافة)، وتكريم عائلة الفنان الراحل حسن الدهماني، قبل أن تختتم الفعاليات يوم 26 أكتوبر بحفل فني يحييه الفنان شريف علوي بداية من الخامسة مساء.