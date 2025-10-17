ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يقفز ثلاثة مراكز ويصعد إلى المرتبة 43 عالميًا

قفز المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي الصادر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 43 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 46 في تصنيف 18 سبتمبر الماضي.



السابع إفريقيًا خلف كبار القارة



انتصاران في التصفيات ومشاركة مرتقبة في المونديال



إسبانيا تحافظ على الصدارة والأرجنتين تستعيد الوصافة



واحتلالمركزخلف كلٍّ من:1.(12 عالميًا)2.(18 عالميًا)3.(32 عالميًا)4.(35 عالميًا)5.(41 عالميًا)6.(42 عالميًا)ويأتي هذا التقدّم بعد تألق المنتخب التونسي في ختام، التي ستقام في، حيث ضمن المنتخب تأهله منذ الجولة الثامنة، وأنهى المشوار بانتصارين متتاليين:* أماميوم* وأماميومالجاري.على الصعيد العالمي، حافظعلى صدارة الترتيب، فيمامنالتي تراجعت إلى المركز الثالث.وجاءتفي المركز الرابع، تليهافي المركزين الخامس والسادس على التوالي.أمافتراجعت إلى المركز السابع، متقدمة علىالثامنة، والتاسعة، بينما حلّتفي المركز العاشر عالميًا.يُذكر أنسيصدر يوم