ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يقفز ثلاثة مراكز ويصعد إلى المرتبة 43 عالميًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f23b9fce6930.30499982_fnqojihlgkmpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 13:50
      
قفز المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي الصادر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 43 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 46 في تصنيف 18 سبتمبر الماضي.

السابع إفريقيًا خلف كبار القارة


واحتل نسور قرطاج المركز السابع إفريقيًا خلف كلٍّ من:


1. المغرب (12 عالميًا)
2. السنغال (18 عالميًا)
3. مصر (32 عالميًا)
4. الجزائر (35 عالميًا)
5. نيجيريا (41 عالميًا)
6. كوت ديفوار (42 عالميًا)

انتصاران في التصفيات ومشاركة مرتقبة في المونديال

ويأتي هذا التقدّم بعد تألق المنتخب التونسي في ختام تصفيات المجموعة الإفريقية الثامنة المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث ضمن المنتخب تأهله منذ الجولة الثامنة، وأنهى المشوار بانتصارين متتاليين:

* أمام ساوتومي وبرنسيب (6-0) يوم 10 أكتوبر،
* وأمام ناميبيا (3-0) يوم 13 أكتوبر الجاري.

إسبانيا تحافظ على الصدارة والأرجنتين تستعيد الوصافة

على الصعيد العالمي، حافظ المنتخب الإسباني على صدارة الترتيب، فيما استعاد المنتخب الأرجنتيني الوصافة من فرنسا التي تراجعت إلى المركز الثالث.
وجاءت إنجلترا في المركز الرابع، تليها البرتغال وهولندا في المركزين الخامس والسادس على التوالي.
أما البرازيل فتراجعت إلى المركز السابع، متقدمة على بلجيكا الثامنة، وإيطاليا التاسعة، بينما حلّت ألمانيا في المركز العاشر عالميًا.

يُذكر أن التحديث القادم لتصنيف الفيفا سيصدر يوم 21 نوفمبر 2025.


Babnet

Latest update 14:39 Tunis

