إسناد منحة مالية شهرية قدرها 130 دينارا لكل فرد من الأشخاص المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم " (مشروع قانون المالية لسنة 2026)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f22ffa58a124.34827556_lhfkqinopmgje.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 12:59
      
تسند للأشخاص المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم " (أطفال القمر) منحة مالية شهرية تبلغ 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف إقتناء المستلزمات الوقائية، وذلك حسب ما ورد في الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2026

وتضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

كما نصّ مشروع قانون المالية على تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم " أو لفائدتها.


