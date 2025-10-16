القصر السعيد يحتفي بالموروث الموسيقي ضمن تظاهرة "نسمات أندلسية"

انتظمت مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر بالمركز الثقافي للفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" بباردو، تظاهرة موسيقية وفكرية بعنوان "نسمات أندلسية"، وذلك في إطار فعاليات "أكتوبر للموسيقى" التي ينظمها مركز "القصر السعيد" تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية وبالشراكة مع مهرجان التراث الأندلسي بتستور وجمعية ابن شرف للدراسات والأبحاث.



وتُعنى هذه التظاهرة بإبراز التأثير الأندلسي في الموسيقى التونسية وتسليط الضوء على جذور هذا الفن العريق وامتداداته التاريخية والثقافية. وقد تضمن البرنامج تنظيم ندوة فكرية بعنوان "تأثير الموسيقى الأندلسية في البلاد التونسية" شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين في مجال التراث الموسيقي.



وأكدت المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والآداب بالقصر السعيد وجيدة السكوحي أن هذه التظاهرة تأتي لتجديد الصلة بالموروث الموسيقي الأندلسي الذي يعدّ ركيزة من ركائز الهوية الفنية التونسية. وأشارت في كلمتها إلى أن الموسيقى الأندلسية تمثل جسرا بين المشرق والمغرب وتعبيرا عن تلاقح حضاري ثري بين ضفتي المتوسط، معتبرة أن هذه التظاهرة هي مناسبة لاستكشاف ملامح الإبداع الموسيقي الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.وتم خلال هذه التظاهرة تنظيم جلستين علميتين تناولتا موضوعات متعددة. وترأس الجلسة الأولى الدكتور زهير بن يوسف وشارك فيها الأستاذ المختار المستيسر بمداخلة حول نشأة الرشيدية"، تلتها مداخلة للدكتور فتحي زغندة بعنوان "الموسيقى التقليدية التونسية خلال حكم العائلة الحسينية".أما الجلسة الثانية، فترأسها الدكتور فتحي القاسمي وتضمنت مداخلتين الأولى حول "شخصية المتصوف والزجال أبو الحسن الششتري" للدكتور مراد الزبيدي، والثانية بعنوان "الفنان التونسي منور زروق وإضافاته في الموسيقى الأندلسية" قدّمها الدكتور زهير بن يوسف.اختتمت الندوة بأمسية غنائية أندلسية أحيتها مجموعة تستور للمالوف بقيادة الشيخ بدر الدين جبيس، قدمت خلالها باقة من الموشحات والألحان التراثية الأصيلة.وتندرج تظاهرة "نسمات أندلسية" ضمن سلسلة الأنشطة التي يسعى من خلالها مركز "القصر السعيد" إلى إحياء الذاكرة الموسيقية التونسية وربط الأجيال الجديدة بإرثها الثقافي العريق.