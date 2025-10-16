تطاوين: انتفاع 131 امرأة في معتمدية رمادة بخدمات قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/remada720.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت، صباح اليوم الخميس، بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، قافلة صحية للتقصي المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، انتفعت بخدماتها 131 امرأة من مختلف الفئات العمرية، تخلّلتها أنشطة توعوية وتحسيسيّة حول أهمية الكشف المبكر عن السرطانات الأنثوية، وذلك في إطار الأنشطة الدورية التي تشرف عليها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتطاوين.

وأكد المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، المبروك ذكار، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه القافلة تندرج ضمن برنامج يمتد طيلة شهر أكتوبر، ويهدف إلى تمكين النساء في المناطق الداخلية من حقّهن في التمتع بالخدمات الصحية عبر فرق ميدانية متخصّصة.

وبلغ عدد الخدمات المقدّمة خلال هذه القافلة 131 خدمة، شملت فحوصات في مجال طبّ النساء والتوليد لـفائدة 45 امرأة، وفحوصات لتقصي سرطان عنق الرحم لـ18 امرأة، بينما استفادت 68 امرأة من الفحوصات السريرية للتقصي عن سرطان الثدي ومن أنشطة التوعية والتحسيس الصحي، علما انه لم يتم تسجيل أي اشتباه في الإصابة بالسرطان لدى كافة النساء المنتفعات.





وأضاف ذكار أن القافلة سبقتها حلقات تثقيف وتوعية حول آليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين في توفير الإطارات الطبية اللازمة لإنجاح مثل هذه المبادرات.



وأشار إلى أن الفحوصات اعتمدت الفحص السريري فقط، نظرًا لعدم توفر تقنية "الماموغرافي" بالولاية، مبينًا أنه في حال وجود أي شكوك حول إصابة بسرطان الثدي، يتم توجيه الحالة إلى مراكز مختصة خارج الولاية لإجراء الفحوصات اللازمة.

