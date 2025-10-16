وزارة التشغيل: تفعيل برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة بين تونس وسلطنة عمان في مجال العمل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0d98885d535.81742235_igpnmfjeklhqo.jpg width=100 align=left border=0>

شكل الاتفاق على تفعيل برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة بين تونس وسلطنة عمان في مجال العمل وتبادل الكفاءات، وتفعيل توصيات اللجنة المشتركة التونسية العمانية، و استكمال اجراءات التوقيع بين الجانبين على مشروع مذكرة التفاهم في مجال العمل بين وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية ووزارة العمل العمانية أبرز

محاور اللقاء الذي جمع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ونظيره العماني محاد بن سعيد باعوين حسب بلاغ وزارة التشغيل اليوم الخميس على صفحتها على فيسبوك.







وأضاف بلاغ وزارة التشغيل انه تم كذلك الاتفاق على التسريع في تشكيل فريق العمل المشترك قصد متابعة تنفيذ محاور التعاون الذي نص عليه البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين



في مجال التدريب والتكوين المهني و استكمال الاجراءات المستوجبة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال العمل وتبادل الكفاءات بين البلدين قبل موفى سنة 2025.



واستعرض وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره العماني محاد بن سعيد باعوين، على هامش أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الذي تحتضنه دولة قطر يومي 15 و16 اكتوبر الجاري، التوجهات الاستراتيجية للحكومة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال والمبادرات الجماعية معربا عن إستعداد الوزارة مزيد التعاون والشراكة في المجال.



ومن جهته أعرب وزير العمل بسلطنة عمان محاد بن سعيد باعوين عن بالغ تقديره للتجربة التونسية في مجال التدريب والتكوين المهني والتشغيل، منوّها بمستوى الكفاءات التونسية العاملة بسلطنة عمان.

