تصفيات مونديال 2026: مباريات الملحق الافريقي من 13 الى 16 نوفمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 09:21
      
تشارك منتخبات نيجيريا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون في الملحق القاري المقرر في نوفمبر المقبل، والذي سيحدد المنتخب الإفريقي المشارك في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وفق ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء.

المنتخبات الأربعة أنهت التصفيات كأفضل أصحاب المركز الثاني في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وسيُقام الملحق في شكل مباراتين في الدور نصف النهائي بنظام الإقصاء المباشر، وذلك يوم 13 نوفمبر، على أن يصعد الفائزان إلى الدور النهائي المقرر يوم 16 من الشهر ذاته، والذي سيتحدد على ضوئه ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

للتذكير، فإن سبعة منتخبات إفريقية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026، وهي:
تونس، الجزائر، مصر، المغرب، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، وكوت ديفوار.

جدول مباريات الملحق الإفريقي:
نصف النهائي (13 نوفمبر 2025):

* المباراة 1: الفريق 1 – الفريق 4
* المباراة 2: الفريق 2 – الفريق 3

النهائي (16 نوفمبر 2025):

* المباراة 3: الفائز من المباراة 1 – الفائز من المباراة 2

ملاحظة: سيتم تحديد الفرق 1 و2 و3 و4 بناءً على تصنيف الفيفا الصادر في 23 أكتوبر الجاري.

ووفقًا للتصنيف الحالي، تحتل نيجيريا المركز 45 عالميًا، والكاميرون 52، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 60، والغابون 79.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316719


