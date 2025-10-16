تصفيات مونديال 2026: مباريات الملحق الافريقي من 13 الى 16 نوفمبر المقبل

تشارك منتخبات نيجيريا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون في الملحق القاري المقرر في نوفمبر المقبل، والذي سيحدد المنتخب الإفريقي المشارك في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وفق ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء.



المنتخبات الأربعة أنهت التصفيات كأفضل أصحاب المركز الثاني في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وسيُقام الملحق في شكلبنظام الإقصاء المباشر، وذلك، على أن يصعد الفائزان إلىالمقرر، والذي سيتحدد على ضوئهللتذكير، فإنتأهلت مباشرة إلى، وهي:* المباراة 1: الفريق 1 – الفريق 4* المباراة 2: الفريق 2 – الفريق 3* المباراة 3: الفائز من المباراة 1 – الفائز من المباراة 2سيتم تحديد الفرق 1 و2 و3 و4 بناءً علىووفقًا للتصنيف الحالي، تحتل، و، و، و