وفد سويسري في تطاوين لمتابعة مشروع "حمايتنا"

أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا سويسريا قام بزيارة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين لمتابعة مكونات المشروع التونسي السويسري "حمايتنا"، الذي يهدف إلى "تعزيز قدرات الحماية المدنية في مجابهة الكوارث الطبيعية".وذكر المصدر ذاته، في بلاغ، أن الوفد السويسري قام بزيارة معتمدية غمراسن لمعاينة مقر الفرقة النموذجية للحماية المدنية والاطلاع على مثال التهيئة والتصاميم الخاصة بالمقر الجديد الذي من المنتظر أن تنطلق به الأشغال خلال الفترة القريبة القادمة.