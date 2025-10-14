Babnet   Latest update 13:14 Tunis

وفد سويسري في تطاوين لمتابعة مشروع "حمايتنا"

Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 12:29
      
أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا سويسريا قام بزيارة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين لمتابعة مكونات المشروع التونسي السويسري "حمايتنا"، الذي يهدف إلى "تعزيز قدرات الحماية المدنية في مجابهة الكوارث الطبيعية".

وذكر المصدر ذاته، في بلاغ، أن الوفد السويسري قام بزيارة معتمدية غمراسن لمعاينة مقر الفرقة النموذجية للحماية المدنية والاطلاع على مثال التهيئة والتصاميم الخاصة بالمقر الجديد الذي من المنتظر أن تنطلق به الأشغال خلال الفترة القريبة القادمة.



وأضاف أن هذه الزيارة جاءت في إطار حرص تونس وسويسرا على دعم القدرات المحلية وتعزيز جاهزية الوحدات الجهوية للحماية المدنية بما يتماشى مع المعايير الحديثة للتدخل والنجاعة الميدانية.


