تونس تحتضن المنتدى المتوسطي الثاني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر المقبل

تستعد العاصمة التونسية لاحتضان الدورة الثانية من المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي، يومي 20 و21 نوفمبر 2025، في مدينة الثقافة، بمشاركة أكثر من 600 فاعل في مجال الذكاء الاصطناعي من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.



ويأتي هذا المنتدى بعد نجاح الدورة الأولى التي نظمت في مدينة مارسيليا الفرنسية، في سياق التحضير لقمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي، وبعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تبني الأمم المتحدة لقرار تاريخي يتعلق بالحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.









وتعقد هذه التظاهرة الدولية تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بمشاركة رفيعة من شخصيات دولية، ممثلين عن منظمات، وشركات، وهيئات حكومية.



ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين دول المتوسط واستكشاف سبل تسخير الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.



وستدور فعاليات المنتدى حول محور عام "ما هي الحلول التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الكبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟".



وستتم مناقشة هذا المحور العام عبر عدد من المواضيع الرئيسية، أبرزها التغير المناخي ... إدارة المخاطر الطبيعية، الأمن المائي، والإجهاد المائي، والتحول الطاقي والزراعة والغذاء ... تطوير أنظمة غذائية مستدامة والصحة العالمية وكذلك التعليم والتكوين علاوة على موضوع الثقافة والبيانات ... التنوع الثقافي، التعدد اللغوي، والبيانات المفتوحة.



كما ستتم دراسة موضوع الحوكمة والأخلاقيات ... أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الدولية وموضوع التمويل ... سبل تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في منطقة المتوسط.



وينتظر أن يتضمن البرنامج جلسات عامة يقدمها خبراء وشخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موائد مستديرة، وورشات عمل تفاعلية، وعروض لمشاريع ناشئة، ولقاءات ثنائية ومؤسساتية تهدف إلى تشجيع التعاون والاستثمار.