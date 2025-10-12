سامي الطرابلسي: المنتخب الوطني يتعامل مع كافة المباريات بكل جدية مهما كان رهانها

شدّد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي على ضرورة التعامل مع كافة المباريات بكل جدية مهما كان رهانها ولو كانت في اطار ودي.

وأوضح المدرب الوطني خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاحد، ان مواجهة ناميبيا غدا الاثنين بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثانية عصرا لحساب الجولة العاشرة والختامية من تصفيات كأس العالم 2026، تبقى رغم تحقيق التأهل منذ الجولة الثامنة مواجهة رسمية لها رهاناتها وأبرزها المحافظة على ديناميكية الانتصارات في علاقة بالتصنيف الدولي للمنتخبات.

وأضاف الطرابلسي في اللقاء الاعلامي الذي كان خلاله مرفوقا بالمهاجم فراس شواط، انه سيواصل التمشي في نهج إحداث التغييرات دون المساس بالعمود الفقري للتشكيلة الأساسية، اُسوة بمباراة الجولة الفارطة ضد منتخب ساو تومي وبرانسيب.



وصرّح الناخب الوطني ان ياسين مرياح سيحتجب عن موعد الغد بسبب تعرضه الى اصابة، في حين ستشهد المجموعة الموسعة عودة كل من معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي اثر تعافيهما نهائيا.ورغم عدم افصاحه عن التغييرات التي ستشهدها المباراة، فقد لفت الطرابلسي الى ان هامش التغييرات يبقى مفتوحا بشكل تدريجي وفق المقتضيات والظروف، مبينا في سياق الحديث عن الزاد البشري الموسع للمنتخب ان الباب يبقى مفتوحا للعناصر المنتمية لمنتخبات الفئات الشابة التي تثبت جدارتها بتقمص زيّ منتخب الاكابر.وقال في هذا الصدد:" نسعى الى استقطاب بعض اللاعبين المتألقين في منتخبي دون 17 سنة ودون 23 سنة لتعزيز صفوف المنتخب في الكأس العربية، لكن هذه المسألة تبقى رهينة سماح انديتهم بالمشاركتهم في هذه البطولة، في علاقة بروزنامة مسابقاتها."وختم الطرابلسي باعتبار مواجهة الغد ستكون مختلفة عن سابقتها نظرا للفوارق الفنية والبدنية الملموسة بين منتخبي ساوتومي وبرانسيب وناميبيا، فضلا عن أهمية الرهان للمنتخب الناميبي الذي يبقى معنيا ولو بنسبة ضئيلة في خوض الملحق الإفريقي المؤهل الى الباراج العالمي، موضحا ان منافس الغد يبقى فريقا صعب المراس رغم فقدانه شوطا هاما من حظوظه إثر عثرة الجولة الماضية امام ليبيريا.من جهته عبّر فراس شواط عن جاهزية كافة العناصر لخوض مباراة الغد والمحافظة على وتيرة النتائج الايجابية، كما عرّج على العلاقة التنافسية التي تربطه بزميله في المنتخب وفي خطة قلب الهجوم حازم المستوري موضحا انها علاقة تكاملية، وقال في هذا الاطار:" التنافس بيني وبين زميلي حازم المستوري يتّسم بالنزاهة ويصبّ في مصلحة المجموعة."وتحدث المهاجم الذي ساهم بشكل جليّ في تأهل "نسور قرطاج" الى مونديال 2026 من خلال تمريرته الحاسمة الى صاحب الهدف في شباك منتخب غينيا الاستوائية محمد علي بن رمضان، انه يسعى الى الاستثمار في فترة الانتعاشة القصوى التي يمر بها مع جمعيته النادي الافريقي، وبتصدره لائحة هدافي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، ليصدّر نجاحه المحلي الى المنتخب الوطني التونسي.