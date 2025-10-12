Babnet   Latest update 15:11 Tunis

دورة نادي الكرة الحديدية ببوسالم: مشاركة واسعة ل32 فريقا من ولايات تونس والشمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 12:44 قراءة: 0 د, 52 ث
      
انطلقت صباح اليوم الأحد بمعهد شارع البيئة ببوسالم فعاليات النسخة السادسة لدورة نادي الكرة الحديدية ببوسالم المندرجة ضمن البطولة الوطنية للكرة الحديدية الحرة تحت اشراف الجامعة التونسية للعبة وسط مشاركة واسعة ل32 فريقا من ولايات تونس الكبرى والشمال.
واوضح محمد علي الورهاني رئيس النادي خلال افتتاح فعاليات الدورة التي واكبها إلى جانب والي الجهة الطيب الدريدي وعضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بوسالم وبلطة بوعوان صلاح الفرشيشي وعدد من اعضاء المجالس المحلية بالجهة ان نسخة هذا الموسم تتميز بمرحلة جديدة سعت خلالها الجمعية الى عقد اتفاقيات توأمة مع عدد من الفرق الاوروبية والافريقية بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب عدد من النوادي العريقة واعطاء هذه الرياضة دفعا جديدا لتوسيع انتشارها وتعزيز مكاسبها.
واشار في ذات الوقت الى أن وجود مشروع توامة بين نادي الكرة الحديدية ببوسالم ونادي ليون الفرنسي في اتجاه دعم النادي بمعدات وتجهيزات جديدة قادرة على دعم قدراته وتطوير ادائه.

وعلى هامش الدورة، تولى نادي الكرة الحديدية ببوسالم تكريم عدد من اللاعبين واللاعبات الذين تالقوا في بطولات سابقة من بينهم يسرى الحمدي ومراد العيادي المتحصلان على بطولة افريقيا للكرة الحديدية لسنة 2025 بالموريس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316504


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
30°-21
29°-21
27°-21
26°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    