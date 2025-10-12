دورة نادي الكرة الحديدية ببوسالم: مشاركة واسعة ل32 فريقا من ولايات تونس والشمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح اليوم الأحد بمعهد شارع البيئة ببوسالم فعاليات النسخة السادسة لدورة نادي الكرة الحديدية ببوسالم المندرجة ضمن البطولة الوطنية للكرة الحديدية الحرة تحت اشراف الجامعة التونسية للعبة وسط مشاركة واسعة ل32 فريقا من ولايات تونس الكبرى والشمال.

واوضح محمد علي الورهاني رئيس النادي خلال افتتاح فعاليات الدورة التي واكبها إلى جانب والي الجهة الطيب الدريدي وعضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بوسالم وبلطة بوعوان صلاح الفرشيشي وعدد من اعضاء المجالس المحلية بالجهة ان نسخة هذا الموسم تتميز بمرحلة جديدة سعت خلالها الجمعية الى عقد اتفاقيات توأمة مع عدد من الفرق الاوروبية والافريقية بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب عدد من النوادي العريقة واعطاء هذه الرياضة دفعا جديدا لتوسيع انتشارها وتعزيز مكاسبها.

واشار في ذات الوقت الى أن وجود مشروع توامة بين نادي الكرة الحديدية ببوسالم ونادي ليون الفرنسي في اتجاه دعم النادي بمعدات وتجهيزات جديدة قادرة على دعم قدراته وتطوير ادائه.





وعلى هامش الدورة، تولى نادي الكرة الحديدية ببوسالم تكريم عدد من اللاعبين واللاعبات الذين تالقوا في بطولات سابقة من بينهم يسرى الحمدي ومراد العيادي المتحصلان على بطولة افريقيا للكرة الحديدية لسنة 2025 بالموريس.