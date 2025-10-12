التعليم والعمل يجذبان المهاجرين إلى تونس بين 2019 و2024.. وإفريقيا جنوب الصحراء في الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664334a3cf5666.91497565_moikgnhlpqfej.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ عدد المقيمين الأجانب في تونس بين سنتي 2019 و2024 نحو 14.570 مقيماً، وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء المستقاة من نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث أظهرت المعطيات أن إفريقيا جنوب الصحراء تمثل المصدر الأكبر لهؤلاء المهاجرين بنسبة 33.6 بالمائة، ما يعكس تنامي الحضور الإفريقي في المشهد الديموغرافي والاجتماعي بالبلاد.



وتُظهر الأرقام أن البلدان المغاربية المجاورة تسهم بدورها في تدفقات الهجرة نحو تونس، خصوصاً ليبيا (13.2 بالمائة) والجزائر (9.1 بالمائة)، إلى جانب دول عربية أخرى بنسبة 17.9 بالمائة. كما تسهم الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا (8 بالمائة) وإيطاليا (2.8 بالمائة)، في تركيبة المهاجرين المقيمين.









ويتركز توزيع المهاجرين الأجانب أساساً في منطقة تونس الكبرى، حيث تستقطب العاصمة تونس 37.3 بالمائة من إجمالي الوافدين، تليها ولاية أريانة بنسبة 18.2 بالمائة، ثم سوسة (11.3 بالمائة) ومدنين (5.8 بالمائة) وصفاقس (5.2 بالمائة)، في حين تبقى نسب الوافدين محدودة جداً في ولايات مثل سليانة وزغوان وتوزر.



أما عن دوافع الهجرة، فقد تصدرت الأسباب المهنية بنسبة 27 بالمائة، تليها لمّ شمل الأسرة والزواج (23 بالمائة)، فيما تشكل الدراسة ومواصلة التعليم عاملاً رئيسياً بنسبة مماثلة (23 بالمائة)، ما يؤكد أن العمل والتعليم يمثلان المحرّك الأساسي للهجرة نحو تونس.



كما أظهرت الإحصاءات أن 33.2 بالمائة من الوافدين تمكنوا من النفاذ إلى سوق الشغل خلال الفترة المذكورة، بينما بقي 57.2 بالمائة خارج سوق العمل.



وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي، بيّنت نتائج التعداد أن 42.5 بالمائة من المهاجرين الوافدين على تونس يحملون شهادات تعليم عالٍ، و31 بالمائة في مستوى التعليم الثانوي، مقابل 8.7 بالمائة فقط في مستوى التعليم الابتدائي، في حين لا يمتلك 17.8 بالمائة أي مستوى تعليمي.



وتعكس هذه الأرقام تحولاً نوعياً في أنماط الهجرة إلى تونس، حيث تتزايد الهجرة المنظمة بدوافع أكاديمية ومهنية، في مقابل تراجع الهجرة غير النظامية، مما يؤكد تنامي دور تونس كمركز إقليمي جاذب للطلبة والكفاءات الإفريقية.

