مباراة ودية (اقل من 23 سنة): المنتخب التونسي يفوز على نظيره العراقي 3-1

Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 18:42
      
فاز المنتخب التونسي لاقل من 23 سنة على نظيره العراقي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعتهما اليوم السبت بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.
وجاءت ثلاثية المنتخب التونسي بواسطة ريان اللومي (16) وريان عنان (40 و45) في حين ذلل المنتخب العراقي الفارق عن طريق ايمن لؤي (85).
ويجدد المنتخبان التونسي والعراقي الموعد الودي يوم الثلاثاء القادم على ارضية ملعب حمدة العواني بالقيروان انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.



