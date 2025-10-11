Babnet   Latest update 22:36 Tunis

اندلاع اشتباكات عنيفة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eab5ecb6ab39.28037533_lhfgmejnoiqpk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 20:53 قراءة: 1 د, 23 ث
      
وكالات - اندلعت مساء اليوم السبت، اشتباكات عنيفة على طول خط ديوراند الحدودي الأفغاني الباكستاني، وفق ما أفادت قناة "تولو نيوز" الإخبارية.

ونقلت القناة عن مصادر محلية قولها إن "اشتباكات واسعة النطاق اندلعت بين قوات طالبان والجيش الباكستاني على طول خط ديوراند" - وهو الخط الحدودي غير المعترف به من قبل كابول.



وأشارت التقارير إلى مقتل خمسة عسكريين باكستانيين في الاشتباكات التي تشهد اشتدادا في محافظات كونار وننجرهار وهلمند، حيث هاجمت قوات طالبان المواقع الحدودية الباكستانية من عدة اتجاهات.

ونقلت القناة عن مصادر محلية تأكيد سقوط أحد المراكز الحدودية للجيش الباكستاني في منطقة بهرام تشا بمحافظة هلمند، كما اندلعت اشتباكات في منطقة شوراباك بمحافظة قندهار.

وجاءت هذه التطورات بعدما أفادت وسائل إعلام بأن طائرة مسيرة باكستانية استهدفت الخميس في كابول مركبة مصفحة كان على متنها زعيم طالبان الباكستانية نور ولي محسود وورثته المحتملون، إضافة إلى غارات شنها سلاح الجو الباكستاني فجر الجمعة على محافظة بكتيا شرق أفغانستان.

وأفادت "تولو نيوز" بمقتل خمسة عسكريين باكستانيين وإصابة اثنين آخرين في الاشتباكات الحدودية، مؤكدة تدمير مركزين أمنيين باكستانيين على طول خط ديوراند.

وردا على هذه التصعيدات، أفادت القناة بأن القوات الجوية الأفغانية شنت غارة على مدينة لاهور الباكستانية مساء السبت، نقلا عن مصادر محلية ذكرت أن مقاتلات "سوبر توسانو" التابعة لطالبان استهدفت مواقع في لاهور.

وعلقت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان على هذه الضربات بأنها "رد على قصف كابول وبكتيا ليلة الجمعة"، مشيرة إلى أن "العمليات تشمل ضربات ضد أهداف استخدمت لإطلاق طائرات مسيرة نحو الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد".

وبالتوازي مع الهجمات على المواقع الباكستانية، أفيد باستهداف منشآت تابعة لما يُشار إليه بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في الأراضي الباكستانية.

كما أفادت "تولو نيوز" استيلاء قوات أفغانية على عشرات الحواجز الحدودية الباكستانية في هجمات شنت من منطقتي معروف وشوراباك بمحافظة قندهار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316481


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    