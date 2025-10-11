اندلاع اشتباكات عنيفة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية

وكالات - اندلعت مساء اليوم السبت، اشتباكات عنيفة على طول خط ديوراند الحدودي الأفغاني الباكستاني، وفق ما أفادت قناة "تولو نيوز" الإخبارية.



ونقلت القناة عن مصادر محلية قولها إن "اشتباكات واسعة النطاق اندلعت بين قوات طالبان والجيش الباكستاني على طول خط ديوراند" - وهو الخط الحدودي غير المعترف به من قبل كابول.



وأشارت التقارير إلى مقتل خمسة عسكريين باكستانيين في الاشتباكات التي تشهد اشتدادا في محافظات كونار وننجرهار وهلمند، حيث هاجمت قوات طالبان المواقع الحدودية الباكستانية من عدة اتجاهات.ونقلت القناة عن مصادر محلية تأكيد سقوط أحد المراكز الحدودية للجيش الباكستاني في منطقة بهرام تشا بمحافظة هلمند، كما اندلعت اشتباكات في منطقة شوراباك بمحافظة قندهار.وجاءت هذه التطورات بعدما أفادت وسائل إعلام بأن طائرة مسيرة باكستانية استهدفت الخميس في كابول مركبة مصفحة كان على متنها زعيم طالبان الباكستانية نور ولي محسود وورثته المحتملون، إضافة إلى غارات شنها سلاح الجو الباكستاني فجر الجمعة على محافظة بكتيا شرق أفغانستان.وأفادت "تولو نيوز" بمقتل خمسة عسكريين باكستانيين وإصابة اثنين آخرين في الاشتباكات الحدودية، مؤكدة تدمير مركزين أمنيين باكستانيين على طول خط ديوراند.وردا على هذه التصعيدات، أفادت القناة بأن القوات الجوية الأفغانية شنت غارة على مدينة لاهور الباكستانية مساء السبت، نقلا عن مصادر محلية ذكرت أن مقاتلات "سوبر توسانو" التابعة لطالبان استهدفت مواقع في لاهور.وعلقت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان على هذه الضربات بأنها "رد على قصف كابول وبكتيا ليلة الجمعة"، مشيرة إلى أن "العمليات تشمل ضربات ضد أهداف استخدمت لإطلاق طائرات مسيرة نحو الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد".وبالتوازي مع الهجمات على المواقع الباكستانية، أفيد باستهداف منشآت تابعة لما يُشار إليه بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في الأراضي الباكستانية.كما أفادت "تولو نيوز" استيلاء قوات أفغانية على عشرات الحواجز الحدودية الباكستانية في هجمات شنت من منطقتي معروف وشوراباك بمحافظة قندهار.