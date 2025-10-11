عرض التجربة التونسية في مجال حماية التنوع البيولوجي خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

شارك الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا تجربة تونس ضمن مبادرة BIODEV 2030، التي تُعد مثالا ملهما لكيفية إشراك القطاع الخاص، من الزراعة إلى التمويل، في تحقيق أثر ملموس من أجل حماية التنوع البيولوجي.







ومبادرة BIODEV 2030 هو نهج تجريبي لدمج التنوع البيولوجي في 15 دولة رائدة، من بينها تونس، عبر حوار متعدد الاطراف مستند على العلم يهدف الى تبني ممارسات انتاجية توازن بين التنمية وحماية البيئة.واشار الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا الى ان التجربة التونسية، التي عرضت ضمن الجناح الإفريقي للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ابرزت أهمية بناء جسور التعاون بين مختلف الفاعلين لإحداث تغيير حقيقي على الأرض.وشهدت جلسة "توسيع نطاق التمويل من أجل حفظ الطبيعة" نقاشات تبادل خلالها قادة من مختلف أنحاء إفريقيا تجارب وأفكار طموحة تؤكد أن تمويل الطبيعة ليس مجرد هدف بيئي، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات المحلية.وأكد المشاركون أن الحوار مع الفاعلين المحليين يشجع على تبني ممارسات أكثر انسجامًا مع الطبيعة فضلا عن ان تخفيف الضغط على النظم البيئية ينعكس إيجابا على إدارة المياه والتربة، بينما تسهم الالتزامات الطوعية في توجيه الأنشطة الاقتصادية نحو أهداف الحفظ المستدام.كما سلطت الجلسة الضوء على مبادرات تمويل مبتكرة، مثل النموذج الائتلافي للتمويل الداعم لمشاريع يقودها السكان المحليون في شرق وجنوب إفريقيا وصناديق الثقة من أجل الحفاض على الطبيعة في كل من مدغشقر و الموزمبيق.واشار الصندوق انه من خلال هذه التجارب والشراكات القابلة للتطوير، برزت قناعة مشتركة بأن التمويل المستدام هو المفتاح لحماية التنوع البيولوجي في افريقيا وضمان سبل عيش كريمة ومستقبل مزدهر للمجتمعات التي تعتمد على الطبيعة.وينعقد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالإمارات العربية المتحدة، ويجمع قادة وصناع القرار من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والوسط الأكاديمي لمناقشة وتحديد الأولويّات في قضايا الحفاظ على الطبيعة والتنمية المستديمة.