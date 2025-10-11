المهدية : انطلاق مشروع طموح لتطوير القصر الروماني بالجم

تسعى وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية إلى تطوير القصر الروماني بالجم الذي يعتبر أحد أكبر المعالم الرومانية في العالم، من خلال مشروع طموح يهدف إلى تعزيز السياحة و جعل الزوار يعيشون تجربة ممتعة و مريحة بين أحضان موقع أثري هام يجذب آلاف السياح سنويا ( معدل 500 ألف زائر ).



ويهدف مشروع تطوير قصر الجم ، إلى تحسين البنية التحتية و توفير خدمات عالية الجودة للزوار، و تهيئته لتنظيم فعاليات ثقافية فنية متنوعة، وفق ما أوضحه ممثل وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية بالساحل ( سوسة و المنستير و المهدية)، طارق عبودة في تصريح لــ /وات/ .



قصر الجم .. صمود عبر القرون



ويتضمن مشروع الإنارة الفنية للمعلم تجهيز القصر بإضاءة ثابتة تبرز جماله المعماري ليلا، و تجعله وجهة سياحية مميزة على مدار الساعة. وتقدر كلفة المشروع بحوالي 5 مليون دينار و سينجز على مراحل وهو في طور إنجاز ملف طلب العروض على أن تنطلق أشغال الجزء الأول خلال شهر جانفي 2026.و قد انطلقت منذ سبتمبر 2025، أشغال تهيئة هيكل الاستقبال و الوحدات الصحية و تعلية السياج الحديدي الخارجي بكلفة تقدر بحوالي 780 ألف دينار، وفق ما أكده المصدر ذاته.كما يتضمن المشروع، أشغال تهيئة مسلك الزيارة و تعلية الحواجز الحديدية بالمدارج حسب المواصفات المطلوبة ( 110 صم) من مصالح الحماية المدنية بكلفة تقدر بحوالي 450 ألف دينار، و الوكالة حاليا بصدد إعادة طلب العروض للمرة الثانية.و تعتزم الوكالة إنجاز هيكل استقبال متكامل بالجهة الخلفية للمعلم من جهة الحديقة، به شباك تذاكر و نقطة بيع المنتجات الثقافية وغرف للفنانين وذلك ضمن ميزانيتها لسنة 2027 بكلفة تقدر بحوالي 2 مليون دينار.كما يشمل مشروع التطوير، تهيئة هيكل الاستقبال بمتحف الجم، المتضمن لشباك التذاكر و الوحدة الصحية و تسييج الموقع و أشغال صيانة بالمتحف بكلفة تقدر بحوالي 450 ألف دينار ( في طور إعداد كراس الشروط).و في إطار جهودها لتطوير قصر الجم، لفت المسؤول إلى أن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تخطط لإحداث مصعد كهربائي لتمكين ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن من زيارة المعلم، وهو في طور البحث عن التمويل، فيما تم توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز ممر خشبي في الأجزاء المتضررة من القصر.و أكد المشرف العلمي لموقع الجم، راشد الحمدي، في تصريح لــ/وات/، أن حالة قصر الجم جيدة و لايزال صامدا منذ حوالي 1750 سنة .فصمود قصر الجم على مر القرون هو شهادة على قوة و متانة البناء الروماني، فالحجارة الضخمة و طريقة البناء الذكية جعلت القصر يتحمل عوامل الزمن و الظروف المناخية.و شدد الحمدي ، على أنه يجري ترميم هذا المعلم الأثري العريق، بصفة مستمرة للحفاظ عليه حتى يظل خالدا عبر العصور .ويتميز قصر الجم، الذي شيده الرومان في سنة 238 م بتصميمه الدائري الضخم وواجهته المهيبة و يعتبر مثالا رائعا للعمارة الرومانية في شمال إفريقيا مما يجعله معلما تاريخيا هاما يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.كما تعكس الأقواس و الأعمدة الضخمة في قصر الجم مهارة الرومان في الهندسة المعمارية، فتصميمه كان متقنا جدا، حيث يستوعب المدرج الضخم آلاف الأشخاص و يوفر رؤية ممتازة للمتفرجين من كل الزوايا.يذكر أن مدينة الجم تستضيف سنويا مهرجانات فنية و ثقافية في مسرحها الأثري الروماني إذ تشتهر بمهرجانها الدولي للموسيقى السمفونية بالإضافة إلى مهرجان موسيقى العالم .