الاولمبي الباجي: حافظ القيتوني مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا لاسكندر القصري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ef4284fec9694.49572926_fhqngikopjelm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 17:37
      
اعلن الاولمبي الباجي اليوم السبت عن تعيين حافظ القيتوني للاشراف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب اسكندر القصري.
ويحتل الاولمبي الباجي اسفل جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب5 نقاط بعد فوز وتعادلين و6 هزائم.   
 وكان اسكندر القصري انهى علاقته التعاقدية مع الاولمبي الباجي في وقت سابق اليوم السبت بعد تجربة لم تدم اكثر من شهر ونصف 

يذكر ان فريق مستقبل قابس قد اعلن  اليوم السبت عن توصله الى اتفاق مع المدرب اسكندر القصري للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لبقية الموسم الحالي خلفا لطارق الجراية الذي غادر الفريق في نهاية شهر سبتمبر الفارط


