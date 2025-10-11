Babnet   Latest update 22:36 Tunis

سوسة: عروض تونسية وإيطالية تُثري ليالي مهرجان أكتوبر الموسيقي

تحتضن مدينة سوسة من 17 إلى 25 أكتوبر الحالي فعاليات الدورة 10 لمهرجان أكتوبر الموسيقي بسوسة الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمعهد العمومي للموسيقى والرقص بسوسة. ويجمع هذا الموعد الفني بين عروض موسيقية متنوعة تجمع أنماطا وأساليب من مدارس موسيقية مختلفة عربية وغربية وكلاسيكية ومعاصرة.

يفتتح المهرجان يوم الجمعة 17 أكتوبر بعرض يحمل عنوان "حليميات سمفونية" للأوركستر السمفوني بقيادة محمد الرواتبي وبمشاركة الفنانين نبيل خليفة ورؤوف عبد المجيد ورؤى ناصر الحق وذلك بدار الثقافة حمام سوسة. ويتواصل البرنامج يوم السبت 18 أكتوبر بعرض موسيقي للفنان غازي العيادي على ركح دار الثقافة نفسها، ليكون اللقاء يوم الثلاثاء 21 أكتوبر مع عرض "موزايكا" للعازف حسين بن ميلود بمرافقة مجموعة زونار، وذلك بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة.

وفي اليوم الموالي، الأربعاء 22 أكتوبر، يقدم الفنان الشاب فهد عبدة عرضه الموسيقي "الشمعة" بالمعهد العالي للموسيقى، ويستضيف الفضاء نفسه يوم الجمعة 24 أكتوبر عرضا موسيقيا ثلاثيا إيطاليا بعنوان "بالارمو سوسة إبداع مشترك" بمشاركة العازفين "جيوفاني ماتاليانو" على آلة الكلارينيت و"فرانشيسكو غوايانا" على الغيتار و"جوزيبي أورسو" على البيانو، إلى جانب مشاركة طلبة المعهد العالي للموسيقى بسوسة. ويُختتم المهرجان مساء السبت 25 أكتوبر بعرض لعازف الكمنجة الفنان زياد الزواري تحت عنوان  "زياد الزواري وأصدقاؤه".

 


