الكاف: الإتفاق على حلّ بعض الإشكاليات الفنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي

Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 18:11
      
خصّصت أشغال اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي  بالكاف، المنعقدة أمس الجمعة ، بمقر الولاية، لعنصرالإزالة  وإعادة البناء على عين المكان، وأفضت إلى الإتفاق على حلّ بعض الإشكاليات الفنية، والتسريع  في صرف مستحقات المنتفعين، وإلى  تعهد  مكاتب الدراسات بالقيام بمختلف المعاينات الفنية  المطلوبة في الغرض.
كما اتخذت اللجنة، الملتئمة بإشراف والي  الجهة، وليد كعبية، الإجراءات اللازمة  لتنفيذ هذا الاتفاق  بالتنسيق مع  المعتمدين والمصالح الفنية  للإدارة الجهوية للتجهيز بالكاف،  وتمت خلالها دعوة المنتفعين للتقيد  بالمواصفات الفنية المعتمدة بهدف إتمام البرنامج في أحسن الظروف.
  وحرصا على إضفاء النجاعة  المرجوة من إنجاز  هذا البرنامج  الاجتماعي،  تقرّر عقد جلسات دورية بمقر الولاية كل أسبوعين لمتابعة مدى تقدم تنفيذ البرنامج في ظل مختلف  التعهدات المنبثقة عن أشغال اللجنة الجهوية المذكورة، سيما وأن مكاتب الدراسات المكلفة بدراسة ومتابعة تنفيذ الأشغال، والمصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالكاف، ومصالح إدارة الولاية، عبّرت جميعها على استعدادها لتجسيم  مكونات هذا المشروع  في جميع عناصره، واحترام المواصفات المستوحبة  في الغرض.


