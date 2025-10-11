أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع المنقضي (من 4 إلى 10 أكتوبر 2025 )
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 4 إلى 10 أكتوبر 2025 ) حسب ترتيبها الزمني :
السبت 4 أكتوبر
* تنظيم يوم وطني تحسيسي من قبل وزارة الداخلية حول حماية الوسط التلمذي من مخاطر المخدّرات.
مسيرة وطنية وسط العاصمة دعماً للشعب الفلسطيني وللمطالبة بإطلاق سراح المختطفين من أسطول الصمود*.
* وحدة بحرية لجيش البحر تنقذ بحارين اثنين من طاقم مركب صيد غرق شرق جزيرة قرقنة.
الأحد 5 أكتوبر* الإفراج عن المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغاربي بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، وتأكيد تعرض تونسيين منهم للاعتداء والتعذيب.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة الاعتداء الذي تعرض له عضو مكتبها التنفيذي ياسين القايدي* داخل معتقلات الاحتلال.
* 37 منظمة مدنية تطالب بعودة آمنة وسريعة لكل المشاركين في الأسطول.
* اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تكشف عن معاملة سيئة للمعتقلين ومنعهم من الحصول على مياه صالحة للشرب.
الاثنين 6 أكتوبر* وفد من مجلس نواب الشعب يعرض على رئيس المجلس إبراهيم بودربالة نتائج زيارته إلى معبري رأس جدير والذهيبة، مع توصيات لتحسين البنية والخدمات.
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973*.
* اجتماع تونسي أرجنتيني تحضيرًا للدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين.
* لقاء بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري حول دور لجنة التحاليل المالية في مكافحة تبييض الأموال.
الثلاثاء 7 أكتوبر ترحيل آخر دفعة من المشاركين في أسطول الصمود* من سجون الاحتلال، بينهم 15 تونسيًا.
محكمة نابل تقرر الإفراج عن صابر بن شوشان* بعد حكم ابتدائي بالإعدام في قضية منشورات على فيسبوك.
* افتتاح الدورة البرلمانية العادية الرابعة (2025-2026) وأداء نائبين جديدين اليمين الدستورية.
تلاميذ معاهد العاصمة ينظمون وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى طوفان الأقصى*.
* جمعية القضاة تدعو إلى سدّ الشغورات وتعزيز الشفافية في المسارات المهنية.
* مؤسسة فداء تصادق على قائمة المنتفعين بتسبقة التعويضات لجرحى وشهداء الثورة.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يزور الجزائر ويوقّع اتفاقية تعاون دفاعي.
أحزاب ومنظمات وطنية تحيي ذكرى طوفان الأقصى* وتحيي صمود غزة.
* جلسة فكرية للمركز العربي للأبحاث حول حرب غزة وتداعياتها.
* نواب الشعب يجددون المطالبة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الأربعاء 8 أكتوبر قوات الاحتلال الصهيوني تختطف المشارك التونسي في أسطول الحرية* علي كنيس في المياه الدولية.
* تونس تؤكد رفضها القاطع لتوطين المهاجرين غير النظاميين وتدين توظيف قضيتهم لأغراض سياسية، خلال كلمتها بجنيف.
* وزير الداخلية خالد النوري يشدد على أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الجرائم السيبرنية في ظل الذكاء الاصطناعي.
* الخبير غيث السويسي يكشف عن تسجيل أكثر من 20 ألف هجمة سيبرنية ضد مؤسسات تونسية بين سنتي 2024 و2025.
* رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة يترأس جلسة حول نتائج زيارة وفد الصداقة التونسية الجزائرية.
وصول 15 تونسيًا من المشاركين في أسطول الصمود* إلى تونس بعد ترحيلهم عبر الأردن.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد التزام تونس بالاندماج الاقتصادي الإفريقي خلال اجتماع الكوميسا.
الخميس 9 أكتوبر* وزير الخارجية محمد علي النفطي يدعو بعثة تونس في كينيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع شرق إفريقيا.
* تونس تعبّر عن ارتياحها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد سنتين من الحرب، وتجدّد دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة.
