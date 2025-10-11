أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع المنقضي (من 4 إلى 10 أكتوبر 2025 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 4 إلى 10 أكتوبر 2025 ) حسب ترتيبها الزمني :



السبت 4 أكتوبر



الأحد 5 أكتوبر



الاثنين 6 أكتوبر



الثلاثاء 7 أكتوبر



الأربعاء 8 أكتوبر



الخميس 9 أكتوبر



الجمعة 10 أكتوبر



* تنظيممن قبل وزارة الداخلية حول حماية الوسط التلمذي من مخاطر المخدّرات.أسطول الصمود*.تنقذ بحارين اثنين من طاقم مركب صيد غرق شرق جزيرة قرقنة.* الإفراج عن المشاركين فيبعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، وتأكيد تعرض تونسيين منهم للاعتداء والتعذيب.ياسين القايدي* داخل معتقلات الاحتلال.تطالب بعودة آمنة وسريعة لكل المشاركين في الأسطول.تكشف عن معاملة سيئة للمعتقلين ومنعهم من الحصول على مياه صالحة للشرب.يعرض على رئيس المجلس إبراهيم بودربالة نتائج زيارته إلى معبري رأس جدير والذهيبة، مع توصيات لتحسين البنية والخدمات.حرب أكتوبر 1973*.تحضيرًا للدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين.* لقاء بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري حول دور لجنة التحاليل المالية في مكافحة تبييض الأموال.أسطول الصمود* من سجون الاحتلال، بينهم 15 تونسيًا.صابر بن شوشان* بعد حكم ابتدائي بالإعدام في قضية منشورات على فيسبوك.وأداء نائبين جديدين اليمين الدستورية.طوفان الأقصى*.تدعو إلى سدّ الشغورات وتعزيز الشفافية في المسارات المهنية.تصادق على قائمة المنتفعين بتسبقة التعويضات لجرحى وشهداء الثورة.يزور الجزائر ويوقّع اتفاقية تعاون دفاعي.طوفان الأقصى* وتحيي صمود غزة.للمركز العربي للأبحاث حول حرب غزة وتداعياتها.* نواب الشعب يجددون المطالبة بالمصادقة علىمع الكيان الصهيوني.أسطول الحرية* علي كنيس في المياه الدولية.وتدين توظيف قضيتهم لأغراض سياسية، خلال كلمتها بجنيف.يشدد على أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الجرائم السيبرنية في ظل الذكاء الاصطناعي.يكشف عن تسجيل أكثر منضد مؤسسات تونسية بين سنتي 2024 و2025.يترأس جلسة حول نتائج زيارة وفد الصداقة التونسية الجزائرية.أسطول الصمود* إلى تونس بعد ترحيلهم عبر الأردن.يؤكد التزام تونس بالاندماج الاقتصادي الإفريقي خلال اجتماع الكوميسا.يدعو بعثة تونس في كينيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع شرق إفريقيا.بعد سنتين من الحرب، وتجدّد دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة.يلتقي بعدد من أفراد الجالية التونسية في كينيا في ختام مشاركته بالقمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا.