استعدادا لكأس العالم 2026 - فوز الأرجنتين على فنزويلا وتعادل أمريكا مع الإكواتور وديا

فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم على نظيره الفنزويلي بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما يوم السبت ضمن استعدادات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 31.

وفي مباراة ودية أخرى، تعادل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره الإكواتوري بنتيجة (1-1). تقدم منتخب الإكواتور أولا بهدف سجله إينر فالنسيا في الدقيقة 24 قبل أن يدرك فلوريان بالوغون التعادل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 71.





من جانبه، تغلب منتخب الشيلي على نظيره البيروفي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية ثالثة جرت ضمن استعدادات مماثلة.