استعدادا لكأس العالم 2026 - فوز الأرجنتين على فنزويلا وتعادل أمريكا مع الإكواتور وديا

Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
 فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم على نظيره الفنزويلي بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما يوم السبت ضمن استعدادات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 31.
وفي مباراة ودية أخرى، تعادل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره الإكواتوري بنتيجة (1-1). تقدم منتخب الإكواتور أولا بهدف سجله إينر فالنسيا في الدقيقة 24 قبل أن يدرك فلوريان بالوغون التعادل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 71.

من جانبه، تغلب منتخب الشيلي على نظيره البيروفي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية ثالثة جرت ضمن استعدادات مماثلة.


