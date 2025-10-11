Babnet   Latest update 17:07 Tunis

"تأثير الموسيقى الأندلسية في البلاد التونسية" عنوان أولى الندوات الفكرية ضمن تظاهرة "نسمات أندلسية" في باردو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea327f85aa61.56790662_lmkonifjepghq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
ينظم مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" سلسلة من الندوات الفكرية ضمن تظاهرة "نسمات أندلسية" التي تستهل مع انطلاق الموسم الثقافي الجديد، وبمناسبة "أكتوبر الموسيقي".

وتفتتح هذه السلسلة بالندوة الفكرية الأولى التي تحمل عنوان "تأثير الموسيقى الأندلسية في البلاد التونسية"، وذلك يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 على الساعة 13:00 بعد الظهر بمقر المركز.

وستكون الندوة مسبوقة بافتتاح معرض وثائقي حول أرشيف مهرجان المالوف بتستور قبل جلستين علميتين يترأس الأولى الدكتور زهير بن يوسف  وتتضمن مداخلتين الأولى بعنوان نشأة الرشيدية للأستاذ المختار المستيسر والثانية بعنوان الموسيقى التقليدية التونسية خلال حكم العائلة الحسينية للدكتور فتحي زغندة.


أما الجلسة الثانية فيترأسها الدكتور فتحي القاسمي ويقدم خلالها الدكتور مراد الزبيدي مداخلة بعنوان شخصية المتصوف والزجال: أبو الحسن الششتري، ثم يقدم الدكتور زهير بن يوسف مداخلة بعنوان "الفنان التونسي منور زروق واضافته في الموسيقى الأندلسية".
وتختتم الجلستان بنقاش عام، كما تمت برمجة أمسية موسيقية تؤثثها مجموعة تستور للمالوف بقيادة الشيخ بدر الدين جبيس.
ووفق القائمين على المركز فإن هذه التظاهرة تهدف إلى تثمين التراث الموسيقي الأندلسي والاحتفاء بموسيقى المالوف كجزء أصيل من الذاكرة الثقافية التونسية.


