وزارة الفلاحة:اجتماع لعرض محتوى التّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e9e98adae727.19287831_kepmghfqjniol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 07:19
      
انعقد امس الجمعة بمقر وزارة الفلاحة الاجتماع السنوي حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية،وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عزالدّين بالشّيخ، وبحضور كاتب الدولة المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيب
وتمّ وفق ما اوردته الوزارة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، عرض مضمون التّقرير الوطني حول المياه لسنة 2024، الذّي يهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعيّة حول وضعيّة الموارد المائيّة في تونس، والتّحدّيات المطروحة، إلى جانب الإجراءات والمبادرات المتّخذة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتعزيز حوكمة القطاع، مع تحديد الفرص المتاحة للتّحسين والتطوير


وأكّد وزير الفلاحة على أهميّة التّقرير كأداة تقييم موضوعيّة تمكّن من متابعة تطوّر الوضع المائي في البلاد، مبيّنًا أنّ المياه تمثّل ركيزة أساسيّة للتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأنّ الحفاظ عليها مسؤوليّة جماعيّة تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخّلة

وأشار إلى أنّ التقرير يسلّط الضوء على الإجراءات المنجزة ضمن خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023-2025، والتي تهدف إلى تحسين حوكمة قطاع المياه، وتشجيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّرات المناخية

ودعا عزالدّين بالشّيخ في هذا السياق،إلى مواصلة العمل على تطوير استراتيجيات ناجعة لترشيد الاستهلاك وتثمين المياه المستعملة المعالجة ،وتعزيز قدرات التصرّف خلال فترات الندرة، مؤكّدًا أنّ الوزارة تولي أولوية كبرى لمبدأ الاستدامة في جميع برامجها ومشاريعها المستقبلية
وشدّد على ضرورة مواصلة الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تضمنتها استراتيجية المياه في أفق 2050، ورفع مستوى الوعي وإحكام التّنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة في القطاع


