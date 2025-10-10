قريبا انطلاق في مشروع حماية شواطئ مدينة المنستير من الإنجراف البحري بكلفة 155 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mestir2016.jpg width=100 align=left border=0>

قدرت كلفة مشروع حماية شواطئ مدينة المنستير من الإنجراف البحري الذي دخل مرحلة طلب العروض بما يناهز 155 مليون دينار.

وتمتدّ الشواطئ المعنية بالمشروع الذي سيتم إنجازه على ثلاثة أقساط من وادي حمدون (حدود ولاية المنستير مع ولاية سوسة) مرورًا بشاطئ سقانص وصولاً إلى شاطئ القراعية الأول، ويبلغ طول القسط الأول حوالي 3 كم و600 م بداية من وادي حمدون وصولاً إلى شواطئ المنطقة السياحية.







ويرتكز مشروع الحماية على عدّة مكوّنات، أبرزها تغذية الشواطئ بكميات كبيرة من الرمال البحرية الممتازة، ووضع حواجز لتقليل قوة التيارات البحرية والأمواج التي تسبب تآكل الشواطئ.



ويندرج المشروع في إطار العمل الاستباقي لمنع الإنجراف البحري، والحفاظ على الشواطئ لتكون صالحة للأجيال القادمة، وتساهم في التنمية السياحية والإقتصادية والإجتماعية وخلق فرص الشغل في الجهة.

وكان هذا المشروع محور جلسة عمل أشرف عليها عيسى والي المنستير أمس الخميس بحضور كل الأطراف المعنية، دعا خلالها إلى الانطلاق السريع في تنفيذ القسط الأول.



