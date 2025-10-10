Babnet   Latest update 23:05 Tunis

توزر: تواصل أشغال صيانة وترميم موقع فيلم "حرب النجوم" بعنق الجمل ضمن شراكة بين وزارة السياحة والمجلس الجهوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5beee4cc95d1a7.38845044_mlofqenkgijhp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 20:33
      
 تنفذ وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالشراكة مع المجلس الجهوي لولاية توزر أشغال صيانة وترميم لموقع فيلم "حرب النجوم" بمنطقة عنق الجمل من معتمدية نفطة، باعتمادات جملية قدرها 132 ألف دينار موزّعة إلى 112 ألف دينار عن طريق وزارة السياحة والصناعات التقليدية و20 ألف دينار مساهمة من المجلس الجهوي، حسب بلاغ صادر عن مصالح ولاية توزر.

ومثل هذه الأشغال، التي ناهزت نسبة تقدّمها 10 بالمائة (انطلقت منذ أسبوعين)، محور زيارة أدّاها والي الجهة شاهين الزريبي  للموقع، علما انه من المبرمج تتواصل الأشغال لأكثر من شهرين لتشمل ترميم ديكور الفيلم باستعمال المواد ذاتها الموظّفة خلال بناء الموقع، مع تركيب نوافذ وأبواب ودهنها، وتسييج الفضاء وتنظيفه وإعادة تهيئه وتنظيمه بشكل يسمح بحسن توظيفه.

وأشار البلاغ  ذاته، إلى أن والي الجهة، دعا إلى إيجاد الحلول الملائمة لحسن استغلال هذا الفضاء الهام والعناية المسترسلة به وخاصة من حيث الصيانة والنظافة وتوفير بعض الخدمات، نظرا لدوره في استقطاب عدة تظاهرات وأنشطة سياحية وثقافية ورياضية، وكذلك باعتباره مزارا لعدد هام من السياح التونسيين والأجانب.


