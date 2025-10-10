توفير "رمز الاستجابة السريعة" للاطلاع على قائمة المساكن والمقاسم المهيأة المزمع بيعها عن طريق صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b78ab33e3382.55598744_qkimognehpflj.jpg width=100 align=left border=0>

افادت وزارة التجهيز والإسكان انها وفرت رمز الاستجابة السريعة QR-Code باستعمال الهاتف الجوال والذي يحتوي على قائمة المساكن والمقاسم المهيأة المزمع بيعها عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء FOPROLOS اضافة إلى بيانات حول ثمن البيع و الباعث العقاري و الموقع.



وقالت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، انها تسعى من خلال ذلك الى تسهيل وتقريب الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن بهدف مساعدة الأجراء على الحصول على ملكية عقار معد للسكنى.









واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء يهم الاجراء المنتفعين بتدخلات الصندوق من الفئات التالية:



فوبرولوس 1: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 1 و 2،5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (564دينار-1411 دينار )



فوبرولوس 2: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 2،5 و3،5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (1411دينار - 1975 دينار)



فوبرولوس 3: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 3،5 و4،5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (1975دينار-2539 دينار)



فوبرولوس 4: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4،5 و6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (2539دينار-3386 دينار).



