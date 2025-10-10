تركيز فرع جديد للشركة الاسبانية المتخصصة في الموضة السريعة "Happy Punt" بالمسعدين من ولاية سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e95520bdfab5.83607467_gekohfpinlqmj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الإسبانية "هبي بونت" (Happy Punt)، المتخصصة في الموضة السريعة، الجمعة، عن افتتاح فرع جديد لها في المسعدين، من ولاية سوسة، بداية من سنة 2026. ومن المتوقع أن يساهم افتتاح الفرع في إحداث أكثر من 130 موطن شغل مباشر.



وتم الإعلان عن افتتاح الفرع الجديد، خلال لقاء انتظم، الجمعة، بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وضمّ المدير العام للوكالة، عمر بوزوادة، والمدير التجاري ل"هبي بونت"، جوردي كاستالس، مرفوقا بمعاونيه.









وعبر المسؤول ب"هبي بونت"، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، عن ثقته في مناخ الأعمال التونسي، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي لتونس و كفاءة اليد مواردها البشرية وجودة بيئتها الصناعية تستجيب لتطلعات المجموعة.



من جانبه، أكد بوزوادة أهميّة هذا التوسع الجديد، الذي يؤكد جاذبية تونس كوجهة صناعية واستثمارية.



وقدم بوزوادة خلال اللقاء لمحة عن النسيج الصناعي الوطني وقدراته على الابتكار والإجراءات، التي وضعتها الوكالة لمرافقة المستثمرين.



عبر عن استعداد وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتسهيل إحداث الفرع الجديد للمجموعة الاسبانية والمساهمة في نجاح هذا المشروع، الذي يحمل فرصا لمنطقة الساحل ولقطاع النسيج التونسي. واعتبر ان هذا التوسع يعزز مكانة تونس كمركز صناعي تنافسي وجذب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.



والجدير بالذكر أنّ شركة "هبي بونت" أحدثت منذ سنة 1996، ومقرها كاتالونيا (إسبانيا)، وتعد واحدة من أبرز الموردين الأوروبيين في مجال "الموضة السريعة". وتتميز بنموذج متكامل يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، من التصميم إلى الإنتاج، لصالح أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة.