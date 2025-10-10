Babnet   Latest update 23:05 Tunis

تركيز فرع جديد للشركة الاسبانية المتخصصة في الموضة السريعة "Happy Punt" بالمسعدين من ولاية سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e95520bdfab5.83607467_gekohfpinlqmj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 19:47 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلنت الشركة الإسبانية "هبي بونت" (Happy Punt)، المتخصصة في الموضة السريعة، الجمعة، عن افتتاح فرع جديد لها في المسعدين، من ولاية سوسة، بداية من سنة 2026. ومن المتوقع أن يساهم افتتاح الفرع في إحداث أكثر من 130 موطن شغل مباشر.

وتم الإعلان عن افتتاح الفرع الجديد، خلال لقاء انتظم، الجمعة، بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وضمّ المدير العام للوكالة، عمر بوزوادة، والمدير التجاري ل"هبي بونت"، جوردي كاستالس، مرفوقا بمعاونيه.



وعبر المسؤول ب"هبي بونت"، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، عن ثقته في مناخ الأعمال التونسي، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي لتونس و كفاءة اليد مواردها البشرية وجودة بيئتها الصناعية تستجيب لتطلعات المجموعة.

من جانبه، أكد بوزوادة أهميّة هذا التوسع الجديد، الذي يؤكد جاذبية تونس كوجهة صناعية واستثمارية.

وقدم بوزوادة خلال اللقاء لمحة عن النسيج الصناعي الوطني وقدراته على الابتكار والإجراءات، التي وضعتها الوكالة لمرافقة المستثمرين.

عبر عن استعداد وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتسهيل إحداث الفرع الجديد للمجموعة الاسبانية والمساهمة في نجاح هذا المشروع، الذي يحمل فرصا لمنطقة الساحل ولقطاع النسيج التونسي. واعتبر ان هذا التوسع يعزز مكانة تونس كمركز صناعي تنافسي وجذب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

والجدير بالذكر أنّ شركة "هبي بونت" أحدثت منذ سنة 1996، ومقرها كاتالونيا (إسبانيا)، وتعد واحدة من أبرز الموردين الأوروبيين في مجال "الموضة السريعة". وتتميز بنموذج متكامل يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، من التصميم إلى الإنتاج، لصالح أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316415


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-21
30°-20
29°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    