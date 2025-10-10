Babnet   Latest update 23:05 Tunis

قابس: المطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي خلال وقفة احتجاجية أمام الادارة الجهوية للمجمع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e944f160dc47.27194430_pqlmhoknfeigj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 18:37
      
شارك عدد كبير من المواطنين ومن نشطاء المجتمع المدني بولاية قابس، ، عشية اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي، دعت لها حملة  "أوقفوا التلوث"، وطالبوا خلالها بـ"الوقف الفوري لعمل وحدات المجمع الملوثة والمسؤولة على التسربات الغازية وحالات الاختناق التي جدّت مؤخرا بالجهة".
ويأتي هذا التحرّك على خلفية تردي الوضع البيئي بالجهة، وتكرّر حالات الاختناق جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وآخرها اختناق عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام اليوم  ما استوجب نقلهم الى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة، وفق ما أكّده محتجّون لصحفي "وات".


ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تطالب بـ"وقف عمل وحدات المجمع الكيميائي، وبتنفيذ قرار المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017 والذي يقضي  بتفكيك هذه الوحدات"، مؤكدين على حقهم في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث.  

  وكانت حملة " أوقفوا التلوث" قد طالبت، في بيان أصدرته في موفى الأسبوع الفارط ،بإعداد برنامج كامل لاعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي بقابس من واحات وشواطئ وبحر، وبضبط رزنامة محدّدة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل انهاء التلوث، وباطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والانسان.


