وزير الخارجية يلتقي عددا من أبناء الجالية التونسية في كينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e942d015b8a2.07892464_pfilqhjnmegko.jpg width=100 align=left border=0>

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عددا من أبناء الجالية التونسية بكينيا، وذلك في ختام مشاركته في أشغال الإجتماع العشرين لوزراء خارجية منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، والقمة 24 لرؤساء دول وحكومات "الكوميسا" الملتئمة بالعاصمة الكينية نيروبي يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.



وعبّر وزير الخارجية، عن اعتزازه بلقاء أبناء الجالية والذين يشغلون مواقع هامة في كينيا، سواء في منظمات دولية أو شركات كبرى، إضافة إلى مجالات أخرى كالصحة والصحافة، مبرزا الدور الهام للجالية في تعزيز العلاقات التونسية الكينية، من خلال التعريف بتونس ودعم الصادرات التونسية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية.









وأفاد بأن مشاركته في قمة الكوميسا ولقاءه على هامشها برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الكيني "موساليا مودافادي"، كانت مناسبةً للإطلاع على الفرص الهامة لتطوير العلاقات الإقتصادية مع بلدان هذا التجمع، لاسيما كينيا التي يشهد التعاون معها نموا مطردا، مما يضفي أهمية بالغة على دور الجالية التونسية في دعم المسار الإيجابي لهذا التعاون.



وأكد وزير الخارجية، على أن مصالح البعثة مفتوحة بصفة متواصلة أمام أبناء الجالية، لتقديم الخدمات القنصلية والدعم والإحاطة، مبرزا الحرص الموصول على مزيد تطوير هذه الخدمات والدفاع عن مصالحهم.

وأفاد بأن مشاركته في قمة الكوميسا ولقاءه على هامشها برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الكيني "موساليا مودافادي"، كانت مناسبةً للإطلاع على الفرص الهامة لتطوير العلاقات الإقتصادية مع بلدان هذا التجمع، لاسيما كينيا التي يشهد التعاون معها نموا مطردا، مما يضفي أهمية بالغة على دور الجالية التونسية في دعم المسار الإيجابي لهذا التعاون.وأكد وزير الخارجية، على أن مصالح البعثة مفتوحة بصفة متواصلة أمام أبناء الجالية، لتقديم الخدمات القنصلية والدعم والإحاطة، مبرزا الحرص الموصول على مزيد تطوير هذه الخدمات والدفاع عن مصالحهم.