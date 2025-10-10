الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يلوّح بإضراب جهوي عام على خلفية تردّي الوضع البيئي بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662691cc5097a1.35835146_ljkfonphigemq.jpg width=100 align=left border=0>

لوّح الاتحاد الجهوي للشغل بقابس بتنفيذ إضراب جهوي عام في حالة تواصل ما عبّر عنه بـ " اغتيال البيئة " وعدم التدخل السريع لايجاد الحلول الجذرية للملف البيئي في قابس.



وبيّن الاتحاد الجهوي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن "تكرر ظاهرة الاختناق بالغاز المتسرب من المجمع الكيميائي التونسي مرتبطة بتهرؤ المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي"، مؤكدا أن "جهة قابس قد أصبحت جهة منكوبة أمام عدم التدخل الجدي والعاجل لصيانة القنوات والتجهيزات والمعدات وتغييرها".









واعتبر، في سياق متّصل، أن "التسرب اليومي للغاز وحالات الاختناق المسجّلة فضحت الوضع الصحي الهشّ بالجهة الذي لم يستطع حتى مجاراة نقل التلاميذ واسعافهم"، وفق نص البيان.