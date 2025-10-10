Babnet   Latest update 23:05 Tunis

استئناف تهيئة الحديقة اليابانية بمونبليزير بتونس العاصمة بوتيرة متسارعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e935d5dbc361.40808052_hgopfnejilqkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 17:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تم استئناف أنشطة تهيئة الحديقة اليابانية بمنطقة مونبليزير بتونس العاصمة، بوتيرة متسارعة.

وفي هذا الصدد، التقت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مايمي مياتا، أمس الخميس، بالمتطوّع كوجي بيبو، الذي قدّم لها عرضًا حول تقدّم أعماله الميدانية، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة تونس التي يعمل ضمن إطارها، وفق بلاغ نشرته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" على صفحتها على "فايسبوك".



كما انعقد في هذا الاطار اجتماع ضم كلا من مياتا وبيبو وأعضاء جمعية الصداقة التونسية اليابانية، أمام الحديقة اليابانية.

وتم احداث الحديقة اليابانية بتونس بحي مونبليزير، العاصمة تونس في سنة 2006 على مساحة حوالي 6000 متر مربع من النباتات والزُّهور والمسطحات الخضراء. وقد تمت صيانتها وتجديدها في 2022 بمناسبة احتضان تونس بمناسبة احتضان تونس لمؤتمر "تيكاد 8"

وستُحيي تونس واليابان خلال السنة المقبلة الذكرى 70 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما في وقت احيا فيه البلدان سنة 2025 خمسين سنة من التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وتتميز الحديقة اليابانية في مونبليزير بتونس بتصميمها الياباني الأصيل الذي يجمع بين العناصر الطبيعية والمائية والأشجار والنباتات اليابانية مثل أزهار الكرز واللوتس. وتضم الحديقة بحيرة صغيرة وجسرًا خشبيًا ومصابيح حجرية، مما يخلق جوًا هادئًا ومثاليًا للتأمل والسكينة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316403


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-21
30°-20
29°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    