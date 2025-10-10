استئناف تهيئة الحديقة اليابانية بمونبليزير بتونس العاصمة بوتيرة متسارعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e935d5dbc361.40808052_hgopfnejilqkm.jpg width=100 align=left border=0>

تم استئناف أنشطة تهيئة الحديقة اليابانية بمنطقة مونبليزير بتونس العاصمة، بوتيرة متسارعة.



وفي هذا الصدد، التقت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مايمي مياتا، أمس الخميس، بالمتطوّع كوجي بيبو، الذي قدّم لها عرضًا حول تقدّم أعماله الميدانية، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة تونس التي يعمل ضمن إطارها، وفق بلاغ نشرته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" على صفحتها على "فايسبوك".









كما انعقد في هذا الاطار اجتماع ضم كلا من مياتا وبيبو وأعضاء جمعية الصداقة التونسية اليابانية، أمام الحديقة اليابانية.



وتم احداث الحديقة اليابانية بتونس بحي مونبليزير، العاصمة تونس في سنة 2006 على مساحة حوالي 6000 متر مربع من النباتات والزُّهور والمسطحات الخضراء. وقد تمت صيانتها وتجديدها في 2022 بمناسبة احتضان تونس بمناسبة احتضان تونس لمؤتمر "تيكاد 8"



وستُحيي تونس واليابان خلال السنة المقبلة الذكرى 70 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما في وقت احيا فيه البلدان سنة 2025 خمسين سنة من التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



