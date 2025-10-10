Babnet   Latest update 23:05 Tunis

"المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد" شعار الدورة 39 لـ "أيام المؤسسة" من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61003fb3de68b9.99132715_eifnhqomkgpjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 18:39
      
"المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد" هو الشعار الذي اختاره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للدورة 39 من أيام المؤسسة التي تنتظم من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 بسوسة.

وينتظر ان يشارك في هذا الحدث الاقتصادي عدد هام من اصحاب المؤسسات والاقتصاديين ورجال الأعمال والأكاديميين والمحاضرين مع امكانية حضور عدد من اعضاء الحكومة على غرار بقية الدورات السابقة.



ويشكل انعقاد ايام المؤسسة موعدا سنويا قارا يتباحث فيه اصحاب الاعمال والمختصين في تونس عدة قضايا اقتصادية واجتماعية وتنموية تهم الشأن الوطني والإقليمي والدولي والخروج بتوصيات في الغرض.

ومن المحتمل ان تناقش الدورة 39 من ايام المؤسسة عدة محاور اقتصادية مستجدة في علاقة بشعار الدورة مثل التطور التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي، الرقمنة) والاستدامة والتغير المناخي والعولمة والتحديات الناتجة عن النزاعات أو الاضطرابات العالمية.


