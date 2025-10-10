إدخال تقنيات حديثة في الجراحة بالمنظار بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e92fa3b91d38.94361399_peomhngfkqijl.jpg width=100 align=left border=0>

شهد قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، أمس الخميس، قفزة نوعية في نشاطه منذ إحداثه، إذ تضاعف عدد العمليات الجراحية أكثر من ثلاث مرات، مع إدخال تقنيات حديثة في الجراحة بالمنظار شملت عمليات دقيقة مثل علاج الارتجاع المعدي المريئي والارتجاع المثاني الحالبي.



ويعكس هذا التطور، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، الكفاءة العالية للإطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة، ويؤكد قدرة المستشفيات الداخلية على تقديم خدمات متقدمة في اختصاصات دقيقة، بما يضمن حق الأطفال في العلاج المتخصص بالقرب من مناطق إقامتهم، دعمًا لمبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص.