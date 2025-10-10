النادي الصفاقسي - عبد الكريم النفطي يعزز الاطار الفني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/605246c2441b43.50577090_emqfkplghnoji.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي اليوم الجمعة عن تعيين عبد الكريم النفطي مدربا مساعدا الى جانب رائد البرهومي وذلك بطلب من المدرب الاول محمد الكوكي.

يذكر ان نادي عاصمة الجنوب يحتل عقب مرور تسع جولات من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز السادس برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات واربعة تعادلات وهزيمتين.