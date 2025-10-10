تصفيات كأس العالم 2026: المنتخب التونسي في فسحة هجومية يمطر شباك ساوتومي بسداسية نظيفة

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الذي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، على منتخب ساوتومي وبرنسيب بنتيجة 6-صفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات المونديال.



أهداف المباراة



خيارات فنية وتكتيكية



سيطرة مطلقة منذ البداية



تأكيد التفوق



تبديلات هجومية وأهداف إضافية



تشكيلة المنتخب التونسي



تشكيلة منتخب ساوتومي



تصريحات ما بعد المباراة



سامي الطرابلسي – مدرب المنتخب الوطني التونسي



"أشكر اللاعبين على انضباطهم وحماسهم رغم غياب الحلول في بداية اللقاء.

بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم منذ الجولة الفارطة، أصبح تصنيف الفيفا هو الهاجس الأول في هذه المرحلة، وهو ما فرض علينا تحقيق الانتصار اليوم وكذلك في المباراة الختامية أمام ناميبيا، إضافة إلى المباريات الودية القادمة."

"لست راضيًا تمامًا عن الأداء، لأن اللقاء لم يكن اختبارًا حقيقيًا نظرًا للفارق الكبير في المستوى، لكننا حققنا مكاسب مهمة أبرزها مردود بعض اللاعبين الجدد مثل إلياس سعد، إسماعيل الغربي، ومحمد بلحاج محمود الذين قدموا أوراق اعتمادهم."

"كنت أود إشراك معتز النفاتي لكنه تعرض لإصابة قبل يومين وتفادينا المجازفة به.

المباراة كانت فرصة لتجريب محمد علي بن رمضان في مركز الجناح الأيسر، في إطار توسيع الخيارات الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة."

عيسى العيدوني – لاعب المنتخب الوطني التونسي



"أكدنا تأهلنا بأداء هجومي مميز وستة أهداف كاملة، وواصلنا الحفاظ على نظافة شباكنا. علينا أن نحافظ على هذا النسق في المباراة الختامية ضد ناميبيا استعدادًا لكأس العرب وكأس إفريقيا، تمهيدًا للمونديال."

"سعيد جدًا بالمستوى الذي أظهره خط الوسط، خصوصًا إسماعيل الغربي الذي سجل أول أهدافه الدولية، ومحمد بلحاج محمود الذي خاض أول مباراة له كأساسي، وكان هناك انسجام واضح مع إلياس السخيري."

ريكاردو مونسانتو – مدرب منتخب ساوتومي وبرنسيب



"صرحت سابقًا أن المنتخب التونسي من أبرز القوى الكلاسيكية في إفريقيا واستحق التأهل عن جدارة، لكن ما شاهدناه اليوم من انحياز تحكيمي واضح أثر بشكل كبير على مجريات اللقاء."

"فريقنا حاول خلال الشوط الأول مجاراة المنافس وصنع بعض الهجمات، لكن الأداء التحكيمي الضعيف أثّر بشكل غير مباشر على سير المباراة فيما بعد."

ترتيب المجموعة الثامنة بعد الجولة التاسعة:



جاءت أهداف المنتخب التونسي بفضلورفع أبناءرصيدهم إلىفي صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمّد رصيد منتخب ساوتومي عندسعى الجهاز الفني للمنتخب التونسي من خلال هذه المواجهة إلىتعزّز صدارة نسور قرطاج، معللظهور في التشكيلة الأساسية، بعد الاطمئنان على ورقة التأهل إلى مونديال 2026.إذ واجه المنتخب التونسي منافسًا يحتل ذيل ترتيب المجموعة بصفر نقطة بعد ثماني هزائم متتالية، ويفتقر إلى الخبرة والقدرات الفنية والتكتيكية.لم يجد زملاء الحارسأي صعوبة في فرض أسلوبهم منذ الدقائق الأولى، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين المنتخبين.وقد أتيحت أولى فرص التهديف في الدقيقةحين ارتطمت تسديدةبالعارضة الأفقية بعد تمريرة مشتركة بينتواصل الضغط التونسي عبر التسديدات والتوزيعات من الجانبين، إلى أن افتتحالتسجيل في الدقيقةإثر تمريرة دقيقة منبعد عمل جماعي مميز.لم تمضِ سوى دقائق حتى أضافالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، ليختتم نسور قرطاج الشوط الأول بثلاثية نظيفة تعكس التفوق الفني والبدني الواضح.ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب التونسي أفضليته، حيث أحرزالهدف الرابع في الدقيقةإثر توزيعة منأجرى المدربتغييرات هجومية بإقحام، الذي أضاف الهدف الخامس من، قبل أن يعود في الدقيقةليختتم المهرجان بهدف سادس جميل، لتنتهي المباراة بنتيجةفي اتجاه واحد.أيمن دحمان – يان فاليري – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي – إلياس السخيري – محمد بلحاج محمود (حنبعل المجبري 60) – إسماعيل الغربي (عيسى العيدوني 82) – نعيم السليتي (سيف اللطيف 60) – إلياس سعد (محمد علي بن رمضان 60) – فراس شواط (حازم المستوري 74).يانيال بونان – روجياريو فيرنانداز – إيدلي منتوا – جيلبيرتو الماديا – أدجيل نيفاز (فرننداز ريكاردو 58) – نيكولاس براغنسا – جوال نيفاز (أندرسون إيستافو 88) – ماكوس باربارو (كاردزوز ريكاردو 58) – رونالدو لوميونغا – سيرجيو مال (جيل كارافالو 58) – لويس كوستا (ماورو فيلاتي 58).وأضاف:| الترتيب | المنتخب | النقاط | عدد المباريات | الملاحظات || ------- | ---------------- | ------ | ------------- | ------------------------ || 1 || 9 | تأهل إلى كأس العالم 2026 || 2 | ناميبيا | 15 | 9 | — || 3 | ليبيريا | 14 | 9 | — || 4 | مالاوي | 10 | 8 | — || 5 | غينيا الاستوائية | 10 | 8 | — || 6 | ساوتومي وبرنسيب | 0 | 9 | — |