توزر: التركيز على مراقبة المواد المهربة والمدعمة ومراقبة المخازن خلال شهر أكتوبر الجاري (المدير الجهوي للتجارة)

تركز برامج المراقبة الاقتصادية خلال شهر أكتوبر الجاري بولاية توزر على مراقبة المواد المهربة على غرار القهوة والموز والمواد المدعمة، فضلا عن مراقبة مخازن التبريد، ومخازن البيع بالجملة لمختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، ضمن حملات مشتركة صحبة الأجهزة الأمنية بهدف التصدي للمضاربة، وفق المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي.



وأضاف الهمامي، في تصريح لصحفية "وات"، أن برنامج المراقبة المعتاد سيتواصل خلال الشهر الجاري من خلال تأمين زيارات للأسواق والفضاءات المفتوحة للعموم، والمراقبة القطاعية النوعية، ومراقبة تجار الجملة للمواد الغذائية والمواد الأساسية المدعمة.



وأشار إلى أن الجهة شهدت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر نسق نزود طبيعي لمختلف المواد الاستهلاكية، من ذلك ضخ معدل 20 طنّا من البطاطا أسبوعيا عبر المسالك المنظمة، علاوة على ما توفره الأسواق الأسبوعية، وتوفير 76 طنّا من السكر المدعم شهريا، و270 قنطارا من دقيق الفارينة المدعمة للمخابز.وأضاف أنه إلى جانب برنامج التزود العادي بدقيق الفارينة، تم فيأواخر شهر سبتمبر الماضي تمكين 22 مخبزة ذات خصوصية من حصة إضافية في حدود 676 قنطارا من هذه المادة، مع توفير 19,5 قنطار من دقيق الفارينة الرفيعة الموجهة لمحلات صنع الحلويات، و51,8 قنطار من دقيق السميد.ولاحظ أن بعض المواد الحساسة التي كانت تشهد في السابق نقصا لم تشهد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر أي نقص على غرار الحليب نصف الدسم، حيث تم في النصف الثاني من شهر سبتمبر تزويد مختلف الفضاءات التجارية بالجهة بحوالي 268 ألف لتر منه.كما شهد شهر سبتمبر المنقضي رفع إجمالي 139 مخالفة اقتصادية، وذلك بالتزامن مع تنظيم الإدارة الجهوية للتجارة لنقاط بيع للدجاج الجاهز للطبخ من المنتج إلى المستهلك، بالشراكة مع إحدى الشركات، وذلك عبر نقاط بيع في الأسواق الأسبوعية بتوزر ودقاش للدجاج من 1 كلغ إلى 1,2 كلغ أين تم توفير قرابة 400 طير بسعر 8 دنانير للطير الواحد.