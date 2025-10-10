نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة الى تمكين الصيدلية المركزية من مستحقاتها المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>

دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة، الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في دعم الصيدلية المركزية وتمكينها من مستحقاتها المالية لدى مختلف المتعاملين العموميين، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لتأمين استقرارها وضمان قدرتها على الاضطلاع بدورها المحوري في تزويد المواطنين بالأدوية.



وشددت النقابة، في بيان أصدرته بمناسبة تعيين امال فطوم على رأس الصيدلية المركزية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إحداث المؤسسة سنة 1958، على ضرورة استغلال فرصة عرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة لتخصيص اعتمادات واضحة ومحددة لخلاص ديون الدولة المتخلدة لفائدة الصيدلية المركزية.









وأكّدت أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في إعادة التوازن المالي لهذا المرفق العام الحيوي، وتمهّد لانطلاق إصلاحات هيكلية تضمن استدامته واستقلاليته.



كما شدّدت النقابة على أهمية ترجمة التزام الدولة بدعم قطاع الصحة إلى إجراءات ملموسة، من خلال تعزيز ميزانية وزارة الصحة وتمويل الصيدلية المركزية بما يتناسب مع الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به في المنظومة الصحية الوطنية.