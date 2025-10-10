Babnet   Latest update 15:12 Tunis

"دار التونسي" بمرسيليا تحتضن الدورة الاولى للقاءات العقارية من 18 الى 19 أكتوبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e8da3ae22797.49161653_gpqklmniehjfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 10 Octobre 2025
      
تحتضن "دار التونسي" بمرسيليا، الدورة الاولى للقاءات العقارية، لفائدة الجالية التونسية بمرسيليا، تحت شعار "اشري دارك من مرسيليا"، وذلك يومي 18 و19 أكتوبر 2025.

وتهدف هذه الدورة، التي تنتظم باشراف، القنصلية العامة للجمهورية التونسية بمرسيليا، الى التعريف بالعروض العقارية المتاحة ببلادنا وتقريب الخدمات من أفراد الجالية فضلا عن توفير المعلومة ومساعدة المهتمين بشراء منزل في تونس.



وستتاح الفرصة لافراد الجالية التونسية بمرسيليا للتعرف على أهم العروض البنكية لتسهيل امتلاك عقار في تونس.

وتنتظم هذه الفعاليات بمبادرة من، الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، والمرصد الاقتصادي أوروبا-افريقيا، بالتنسيق مع جمعية "وجود" وبالشراكة مع المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" بمرسيليا.

وقد خصصت "دار التونسي"، بصفة مجانية، الفضاء الراجع لها لاحتضان هذا الحدث.


الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
